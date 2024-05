Vodstvo nogometnega kluba Olimpija se je pred sobotnim derbijem z Mariborom odločilo za šok terapijo, potem je ekipa na zadnjih štirih tekmah osvojila le tri točke: zmaga proti Domžalam, remi z Muro in poraza z Mariborom in Celjem. Uprava kluba je Zeljkovića danes poklicala na izredni sestanek in mu sporočila, da ni več trener Olimpije. Zeljković je trener Olimpije postal 19. oktobra lani, potem ko je prekinil pogodbo s Koprom in je vodstvo ljubljanskega kluba zanj plačalo odškodnino. Olimpijo je vodil na 29 tekmah: 15 zmag, 8 remijev, 6 porazov, razlika v golih 52:33. Zeljković je že šesti trener, ki so zamenjali nemški lastniki, odkar so oktobra 2021 prevzeli klub. Trenerje menjajo tako pogosto kot njihov predhodnik Milan Mandarić.