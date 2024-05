Na splošno maturo več dijakov kot lani

V torek bodo kandidati v gimnazijah v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo - esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. K temu delu izpita se je prijavilo 6747 kandidatov, lani 6551, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.

Letošnji tematski sklop Ujeti ali svobodni? za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedila Slavka Gruma Dogodek v mestu Gogi, Jeana-Paula Sartra Zaprta vrata, Draga Jančarja Veliki briljantni valček in Tjaše Mislej Naše skladišče.

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali v sredo, 29. maja, s pisanjem drugega dela pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika.

Dijaki bodo pisali 1. junija izpit iz angleščine in 8. junija izpit iz matematike. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo potekali še 6., 10., 12. in 13. junija. Med 30. majem in 14. junijem pa bodo opravljali še pisne izpite iz izbirnih predmetov. Ustni izpiti bodo na šolah potekali med 10. in 21. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v četrtek, 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov od 7. ure maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura letos poteka na 82 srednjih šolah. Lani je bilo v spomladanskem roku splošne mature uspešnih 91,6 odstotka kandidatov.

Letos nekoliko manj učencev na NPZ

Nacionalno preverjanje znanja bo po navedbah Državnega izpitnega centra potekalo do 13. maja na vseh osnovnih šolah, saj je to po zakonu o osnovni šoli za učence 6. in 9. razreda obvezno. Letos bo NPZ opravljalo nekoliko manj učencev, in sicer 43.444. Lani je NPZ opravljalo 43.592 šestošolcev in devetošolcev, predlani pa 42.293.

K letošnjemu preverjanju znanja se je v 6. razredu na 460 šolah prijavilo tudi 2383 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu na 453 šolah pa 2716.

Preverjanje znanja učencev, ki obiskujejo program nižjega izobraževalnega standarda, bo opravljalo 147 učencev 6. razreda s 35 osnovnih šol in 126 učencev 9. razreda s 30 osnovnih šol.

Šestošolce in devetošolce v četrtek, 9. maja, čaka preizkus iz matematike, 13. maja pa še iz tujega jezika (angleščina, nemščina) za šestošolce, za devetošolce pa iz enega od predmetov, ki jih na predlog državne komisije določi minister. Letos so to fizika, likovna umetnost, prvi tuji jezik in zgodovina.

Državni izpitni center bo 3. junija omogočil učencem 9. razreda in njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisov dosežkov preko spletnega portala http://npz.ric.si, 7. junija pa učencem 6. razreda in njihovim staršem.

Učenci in starši lahko v šoli uveljavijo možnost poizvedbe, če menijo, da določene naloge niso bile ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Poizvedbe bodo na šolah potekale tri dni, in sicer je prvi dan poizvedbe navedeni dan dostopa do ovrednotenih preizkusov, so navedli.

Za učence 9. razreda bodo 11. junija objavili dodatne informacije z grafičnimi prikazi, za učence 6. razreda pa 19. junija. Starše vabijo, da si ogledajo dosežke svojih otrok, saj podatki prikazujejo katera znanja so usvojili bolje in katera slabše. Do tega bodo lahko dostopali na spletni strani http://npz.ric.si z EMŠO številko učenca in šifro učenca, ki jo bodo prejeli v šoli.

Dosežki so dodatna informacija učencem in staršem o tem, kakšno je znanje učencev glede na standarde v učnih načrtih, hkrati pa ponujajo primerljivost izkazanega znanja med učenci šole in v državnem merilu. Analiza, ki jo bo naredil v centru skupaj s predmetnimi komisijami, bo pokazala, pri katerih nalogah v posameznih preizkusih znanja so bili učenci še posebej uspešni oziroma katerim vsebinam in učnim ciljem bi bilo treba pri učenju in poučevanju nameniti še dodatno pozornost.

Devetošolce bodo z rezultati seznanili 14. junija, šestošolce pa 24. junija.

Elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor na oceno

Letos je pri maturi tudi nekaj novosti. Nedavno sprejeta novela zakona o maturi namreč kandidatom letošnjega spomladanskega roka splošne mature omogoča vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor na oceno tudi elektronsko. Prav tako izboljšuje pravico do opravljanja mature v dveh delih, v dveh zaporednih izpitnih rokih.

Novela ureja tudi vodenje osebnih podatkov. Gre za razširitev evidence z osebnimi podatki, ki jih vodi Državni izpitni center s podatki o elektronskem naslovu kandidatov za opravljanje splošne mature, zaradi omogočanja izvedbe vpogleda in ugovora v digitalnem okolju.

Zakon vzpostavlja podlage za celovitejše evidence o izobraževanju na srednješolski ravni oziroma razširitev evidenc s podatki o izdanih spričevalih o zaključku izobraževanja, izboljšuje pravice do opravljanja mature v dveh delih, tudi za športnike, kar je do sedaj urejal zakon o športu.