Blaž Germšek je bil državni sekretar od 23. oktobra lani. Na ta položaj ga je po razrešitvi Tatjane Buzeti in Darija Krajčiča, državnih sekretarjev iz premierjeve ekipe izgnane kmetijske ministrice Irene Šinko, imenovala vlada. Ne Germšek ne druga državna sekretarka na MKGP, Eva Knez, nista bila izbira obrambnega ministra Marjana Šarca, ki je po razrešitvi Šinkove tri mesece vodil tudi kmetijsko ministrstvo. Določila mu ju je največja vladna stranka, Mateja Čalušić, ki je vodenje kmetijskega ministrstva prevzela 12. januarja letos, pa je oba državna sekretarja podedovala.

Prodajalka elektrike in gojitelj vesoljskega paradižnika

Eva Knez je na ministrstvo prišla iz Gen-I, kjer je v času, ko ga je vodil aktualni predsednik vlade Robert Golob, med drugim prodajala električno energijo. Na MKGP je prav zato trdno v sedlu, čeprav niti s kmetijstvom, niti z gozdarstvom, niti s prehrano nima prav nobenih izkušenj. Večino ministrskih nalog opravlja ona, ne Čalušićeva. Blaž Germšek je bil prej kot raziskovalec in velik poznavalec sodobnih tehnologij v kmetovanju zaposlen na Kmetijskem inštitutu Slovenije (KIS). Med drugim se je poskusno ukvarjal z vzgojo vesoljske bazilike in vesoljskega paradižnika, katerih seme so pridelali na mednarodni vesoljski postaji. Izkušenj z delom v državni upravi in s politiko ni imel, zato je ministrstvo razočaran predčasno zapustil in se vrnil na KIS.

»S strokovnega vidika lahko rečem, da smo ministrstvo prevzeli na zelo majavih temeljih. V svojem primeru se nanašam na strokovnost. Kot veste, mi politika ni ravno blizu. Verjamem, da je končno prišel čas dvigniti strokovnost nad politične odločitve,« je bil Germšek 22. februarja letos odločen na seji parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri so razpravljali o novi viziji kmetijske politike. Jasno je dal vedeti, da so mu takšna sestankovanja odveč. »Večino časa se zagovarjamo in pojasnjujemo naše odločitve v turobnih dvoranah, medtem ko nas teren resnično potrebuje,« je takrat poudaril Germšek.

Na MKGP ostajajo (pol)boginje

Pohvalil je tudi po njegovem odlične sodelavce na kmetijskem ministrstvu, od katerih pa se je minuli petek poslovil po pičlih šestih in od ministrice celo po dobrih treh mesecih. »Nekaj od vas bo verjetno razočaranih, večina slovenske stroke, predvsem kmetov, pa bo verjetno pomirjena, ko bom povedal, da sem pozitivno presenečen nad profesionalnostjo in pripadnostjo večine zaposlenih na ministrstvu v odnosu do slovenskega kmeta in podeželja. Vsi si namreč želimo delati za kmete in vemo, da smo na ministrstvu izključno in samo za kmeta,« je na omenjeni seji med drugim dejal Blaž Germšek in zanemaril, da je MKGP z zagotavljanjem nadzora kakovosti in varnosti hrane še kako odgovorno tudi za potrošnike, nadalje je pristojno za živilsko industrijo, gozdarje, ribiče in še za marsikoga drugega, ne le za kmete.

Odličen poznavalec razmer v kmetijstvu je odhod državnega sekretarja Blaža Germška pospremil s tole ugotovitvijo: »Na ministrstvu ostajajo (pol)boginje, ki živijo daleč od realnosti.«