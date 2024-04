Informacijo o zaprtju 60 od skupno 222 delujočih digi info točk, na katerih usposobljeni svetovalci obiskovalcem svetujejo in praktično pomagajo pri uporabi digitalnih tehnologij, so za portal potrdili v Obrno-podjetniški zbornici (OZS), ki je partner v projektu, poroča portal N1.

Po pojasnilih OZS so z ministrstvom za digitalno preobrazbo »na podlagi obsežne analize obiskanosti posameznih točk ugotovili, da nekatere lokacije niso dosegale pričakovanih obiskov«. Posledično je ministrstvo predlagalo optimizacijo mreže in s 1. aprilom ukinilo 60 lokacij.

Brez info točke na Bledu, v Bohinju, Podčetrtku

Kot so še za portal navedli v OZS, bo ministrstvo v prihodnje nadaljevalo z mesečnim spremljanjem obiska aktivnih lokacij, v primeru, če posamezne točke ne bodo dosegale zastavljenih ciljev, pa bo ustrezno ukrepalo.

Med kraji, ki so ostali brez digi info točk, so med drugim Šmarješke Toplice, Bovec, Apače, Jezersko, Luče, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Horjul, Bohinj, Bled, Brezovica, Divača in Nazarje.

O skromnem obisku digi info točk je portal N1 poročal že pred mesecem dni. Po podatkih, ki so jih pridobili, je v štirih mesecih 222 točk skupaj obiskalo 15.000 ljudi, kar pomeni, da so na vsaki točki v povprečju zabeležili 17 obiskov na mesec.

Pogodbo o storitvah svetovanja pri uporabi digitalnih javnih storitev sta pristojno ministrstvo in OZS podpisala septembra lani. S tem se je OZS zavezala, da bo v roku dveh mesecev odprla skupno 22 digi info točk, in sicer v vsaki občini v Sloveniji po eno in več v mestnih občinah Celje, Kranj, Koper, Maribor, Ljubljana. Prvih 62 točk je obiskovalcem vrata odprlo sredi lanskega oktobra, mesec kasneje pa še preostalih 160.

Digitalna vključenost

Kot so ob odprtju prvih točk izpostavili na ministrstvu, se je s tem začelo novo poglavje v prizadevanjih za povečevanje digitalne vključenosti in pomoči digitalno manj pismenim ljudem oziroma nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja ter širjenja vedenja o neštetih koristih uporabe digitalnih tehnologij.

Na informacijskih točkah obiskovalcem posebej za to usposobljeni svetovalci na razumljiv način svetujejo in praktično pomagajo pri uporabi elektronske osebne izkaznice in mobilne aplikacije, prijavi v elektronske storitve in pri elektronskem podpisovanju ter dostopu do informacij o delu državne uprave na portalu gov.si. Pomagajo pa tudi pri dostopu do in uporabi portalov, kot so eUprava, Spot, zVem in eDavki, ter dostopu do elektronskih storitev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Večina točk deluje v prostorih območnih obrtno-podjetniških zbornic oz. na frekventnem območju z veliko pretočnostjo ljudi in zagotovljenimi parkirišči, hitrim internetom, opremljene so tudi z e-gradivi in drugimi informativnimi materiali, večina jih je opremljenih tudi z dostopom za gibalno ovirane. Točke so odprte pet dni v tednu ob različnem času, praviloma tri dni dopoldan in dva dni popoldan.