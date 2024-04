V skladu z odlokom, ki bo veljal v 12 predelih mesta z veliko gostoto lokalov, se bodo morali tisti z mizami na prostem zapreti najkasneje do 00.30, ob koncih tedna in ob praznikih pa do 1.30 zjutraj. Ulične stojnice bodo morali zapreti že ob 20. uri, s čimer naj bi preprečili zbiranje ljudi v nočnem času.

»Noro: milanski župan napoveduje vojno sladoledu« se je glasil naslov članka o novih pravilih v časniku Il Giornale. Ukrepi bodo med drugim veljali za sosesko Navigli, ki velja za priljubljeno večerno zbirališče mladih, pa tudi v drugih med mladimi priljubljenih soseskah v tem mestu na severu Italije.

Gostinci se bojijo, da bodo zaradi omejevalnih ukrepov izgubili stranke. Poleg tega menijo, da ti ne bodo pomagali pri ohranjanju nočnega miru

Protestirajo tudi lastniki trgovin, ki so nezadovoljni predvsem zaradi omejevanja prodaje hrane in pijače za s seboj, saj bo prodaja vseh vrst hrane in pijače, alkoholne in brezalkoholne, prepovedna od polnoči do 6. ure zjutraj.

Potreba, ne modna muha

Generalni sekretar podjetniškega združenja Confcommercio v Milanu Marco Barbieri meni, da bo ukrep prizadel državljane, turiste in podjetja, saj po polnoči »ne bo več mogoče prodati sladoleda ali steklenice vode za s seboj«.

Milanski župan Giuseppe Sala ga je v odgovoru povabil, naj pride za nekaj ur v njegovo pisarno in si ogleda na stotine prijav državljanov, v katerih ga pozivajo, naj jim zagotovijo miren nočni počitek. »Ne gre za modno muho, temveč za potrebo mnogih,« je poudaril.

»Ne spreminjamo pravil vesolja, ampak postavljamo zelo majhne omejitve, zato bomo s tem nadaljevali. Seveda s popravki, če se moramo pogovarjati o sladoledu, pa bomo naredili tudi to,« je dodal.

Ansa ob tem še navaja, da imajo lastniki trgovin in lokalov dvajset dni časa, da do ukrepov oblikujejo svoje pripombe in zahteve.