#intervju Nike Krajnc​: Na Rožniku bo verjetno treba v prihodnosti posekati še veliko dreves

Z naravo in gozdom je Nike Krajnc povezana domala od rojstva. Kot enoletni otrok se je z družino preselila v Šempas pri Novi Gorici, kjer je njen oče Marko Pogačnik, kipar, ki se ponaša z izjemnim opusom, med drugim pa je avtor slovenskega grba in prejemnik laskavega Unescovega naziva umetnik za mir, leta 1971 ustanovil umetniško komuno. Otroštvo, ki ga je preživljala v tesnem stiku s floro in favno, je zaznamovalo njeno življenjsko pot v gozdarstvu. Z drevesi čuti in diha, ob naravnih ujmah, ki so v nekaterih delih podalpske države zdesetkale gozdove, jo pri srcu močno stisne.