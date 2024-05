Žensko so pokopali pred 75.000 leti. Levo roko je imela skrčeno pod glavo, namesto blazine pa so ji najverjetneje podložili kar skalo. Poimenovali so jo Šanidar Z, po jami v iraškem Kurdistanu, kjer so jo našli.

Znanstveniki, ki preučujejo njene posmrtne ostanke, so morali lobanjo sestaviti iz 200 koščkov kosti, kar je trajalo devet mesecev. Celoten potek rekonstrukcije njenega obraza je posnel britanski BBC.

»Ima precej velik obraz za svojo velikost,« je povedala dr. Emma Pomeroy, paleoantropologinja in izredna profesorica na oddelku za arheologijo Univerze v Cambridgeu, ki je izkopala okostje in se pojavlja v dokumentarcu.

Neandertalci so živeli po Evropi, Bližnjem vzhodu in gorovju Srednje Azije približno 300.000 let. Z analizami DNK so dokazali, da so približno 30.000 let bivali sočasno s sodobnim človekom.

Spola ob najdbi okostja niso mogli določiti, ker je bila ohranjena le zgornja polovica telesa, manjkale pa so medenične kosti. Ekipa, ki je preučevala ostanke, je uporabila sodobno tehniko analize zobne sklenine. S tem so določili spol Šanidar Z.

Raziskovalci z univerz v Cambridgeu in Liverpoolu so ocenili, da bila visoka okoli meter in pol. Starost so določili z analizo obrabe zob in kosti.

»Ne moremo pa biti 100-odstotno prepričani, da ni bila starejša,« pravi Pomeroy. »Lahko sklepamo, da je živela precej dolgo, in da je bila v tedanji družbi zaradi znanja in izkušenj zelo spoštovana.«