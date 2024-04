The Beatles

Velja reči, da so bili Beatlesi predvsem s svojo prvo ploščo in znamenitimi turnejami, na katerih ni manjkalo pobesnelih in vreščečih najstnic, tako značilnih spremljevalk boy bandov, v osnovi prva fantovska skupina, ki jo je beležila zgodovina pop glasbe. Tisti, ki v njihovem prvem obdobju iščejo nekaj več, tega gotovo ne bodo našli v skladbici Love Me Do, P. S. I Love You ali Do You Want to Know a Secret iz leta 1963. A nekaj drugega so The Beatles iz obdobij po ploščah Help! in Rubber Soul. Včasih se zdi, kot da so mladeniči iz Liverpoola spretno izkoristili obdobje, ko so nastopali kot mladinska skupina in se sredi šestdesetih, predvsem pa konec šestdesetih, načrtno razvili v resno niti ne rock, bolj umetniško skupino z zanimivimi novimi idejami. Če so na začetku žgoleli o najstniški ljubezni, so s kasnejšimi ploščami in projekti postali avantgardna, celo politična skupina, ki se je soočala ne samo s Cerkvijo, ampak tudi s tvorci vojaških posredovanj po svetu, kar se sliši celo danes zelo pogumno. Mimogrede, v času svojih prvih velikih uspehov je bil najmlajši član kvarteta George Harrison star 20, najstarejši, Ringo Starr, pa 23 let.