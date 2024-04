Neustavljiva sla po javnem denarju

Britanski Guardian je v preteklem mesecu predstavil katastrofalne posledice privatizacije oskrbe z vodo, ki jo je leta 1979 izvedla Margaret Thatcher s prodajo državnega podjetja peščici tujih finančnih skladov ob zaklinjanju, da bo spodbujanje tržne konkurence izboljšalo preskrbo. Od takrat do danes so računi za vodo dvakratno presegli rast inflacije. Največji oskrbovalec z vodo Thames Water se je zadolžil za pol milijarde funtov, pri čemer je večino denarja porabil za milijonske plače direktorjev in dividende delničarjev, zanemaril pa vzdrževanje infrastrukture. Samo v letu 2023 so našteli skoraj dvajset tisoč onesnaženj pitne vode s fekalijami. Ko so zdaj lastniki iz podjetja v svoje žepe prečrpali vse, kar se je dalo, je ostal samo še dolg, ki ga ne nameravajo odplačati. Edina rešitev bo ponovna nacionalizacija.