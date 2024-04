Ponoči se bo pooblačilo. Na zahodu se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo zjutraj širile proti južni Sloveniji. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, v mraziščih malo pod 0, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in vetrovno. Več sončnega vremena bo na zahodu. V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj bo možna slana. Čez dan se bo oblačnost povečala.

Vremenska slika: Nad Alpami in zahodno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. Od severovzhoda nad našimi kraji doteka hladen in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, v Alpah bodo možne posamezne snežne plohe. Burja v Kvarnerju bo ponehala. V soboto bo sprva večinoma oblačno, možne bodo krajevne padavine. Čez dan se bo od severozahoda jasnilo. Popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena za večino ljudi ugoden. Vremenska obremenitev se bo v noči na soboto povečala. Pričakuje se zmerna obremenitev, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V soboto bo vremenska obremenitev nekoliko popustila.