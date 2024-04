V ligi NBA je napočil čas za končnico, ki jo vsako leto nestrpno pričakujejo ljubitelji košarke po svetu. Močno namreč še vedno prevladuje mnenje, da se prava košarka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu začne igrati šele v izločilnih bojih. Na trnih so to pot tudi številni slovenski ljubitelji igre z oranžno usnjeno žogo, kajpak zaradi Luke Dončića, ki se je po sezoni izostanka z Dallasom znova prebil med osem najboljših ekip na zahodu. V prvem krogu moštvo iz Teksasa takoj čaka težak nasprotnik. LA Clippers so bili v končnici že dvakrat krvniki Dončićeve ekipe. »To pot imamo v moštvu Irvinga,« Luka Dončić odgovarja na vprašanje, zakaj bo tokrat razplet drugačen.

LA Clippers so na treh obračunih proti Dallasu v rednem delu zmago slavili dvakrat, a je hkrati treba dodati, da sta se moštvi nazadnje pomerili decembra. V moštvu iz Kalifornije se dobro zavedajo, da jih tokrat čaka precej drugačen nasprotnik, ki je z dodatkom P. J. Washingtona in Daniela Gafforda povsem spremenil obraz. Smeji se tudi trenerju Jasonu Kiddu, saj je očitno, da se je v slačilnici ustvarila prava kemija med igralci, to pa je tudi predpogoj za kakršen koli uspeh. A dobro kemijo imajo tudi pri LA Clippers. Mnogi so bili prepričani, da bo prihod Jamesa Hardna recept za katastrofo, a zgodilo se je nasprotno. Nekdanji vrhunski strelec se je povsem prilagodil moštvu, prepustil vodilni vlogi Paulu Georgu in Kawhiju Leonardu, s tem pa je moštvo začelo zmagovati. Trener Tyronn Lue je bil uspešen tudi v pogovorih s še enim zvezdnikom Russellom Westbrookom, ki je sprejel vlogo igralca s klopi in je v njej izredno koristen. Ob omenjenih štirih nosilcih ima LA Clippers še številne druge pomembne posameznike, kot so Ivica Zubac, Terence Mann, Norman Powell, Daniel Theis, svoje pa lahko doda tudi izkušeni P. J. Tucker, ki v letošnji sezoni ni veliko igral.

Obe ekipi sta imeli v zadnjem obdobju nekaj težav s poškodbami. Navijače LA Clippers so skrbele težave s kolenom Kawhija Leonarda, zaradi katerih je izpustil zadnjih sedem tekem rednega dela. »Vsi vemo, da je imel Kawhi na kolenu nekaj operacij. Zato ni čudno, da mu sem ter tja zateče. Vnetje poskušamo čim bolj omejiti in verjamemo, da nam bo lahko v končnici pomagal,« je sporočil predsednik LA Clippers Lawrence Frank. Dallas je v zadnjem obdobju pogrešal novinca Derecka Livelyja, ki je poleg poškodbe kolena doživel še osebno tragedijo, saj je zaradi raka preminila njegova mama. »Za našo igro je zelo pomemben. Težko mu je, a dobro ve, da smo njegova druga družina. Pomagamo mu, kolikor le lahko,« je povedal Luka Dončić, ki ve, kako nadarjene posameznike ima nasprotno moštvo. »V zadnjem obdobju smo razvili odlično kemijo, stopili skupaj tudi v obrambi in se več družili izven igrišča. A tako je, verjamem, tudi pri naših nasprotnikih, ki imajo nekaj izvrstnih posameznikov. V prvi vrsti Leonarda in Georgea, ki lahko vsako tekmo sama odločita v njihovo korist. Smo v delu sezone, ko vsi razmišljajo le o naslovu prvaka. Nič drugače ni tudi pri nas. A ob tem soigralcem, predvsem mlajšim, sporočam, naj se tudi zabavajo. Tako bodo čutili manj pritiska. Sam sem v dobri pripravljenosti. Koristilo mi je nekaj dni počitka, saj na zadnjih dveh tekmah rednega dela nisem igral,« je še dodal slovenski zvezdnik.

LA Clippers imajo zaradi boljše uvrstitve po rednem delu, bili so četrti, Dallas pa peti, prednost domačega parketa. Moštva v končnici igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1. Prva tekma med moštvoma bo v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času. x