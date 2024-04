Moški imajo za enako delo v povprečju 200 evrov višjo plačo

Kar 96 odstotkov akademskih strokovnjakov in 91 odstotkov neakademskih strokovnjakov si želi dela na daljavo, v povprečju dva do tri dni na teden. Večina talentov (88 odstotkov) se pri iskanju zaposlitve in informacij o delodajalcih zanaša na digitalne kanale, kot so družbena omrežja (predvsem linkedin in facebook) in spletni zaposlitveni portali. Povprečna mesečna bruto plača akademskih strokovnjakov v letu 2023 je bila 2854 evrov, kar je podobno kot leta 2022 (2865 evrov). Najvišje plače so v panogi IT, moški pa še vedno zaslužijo povprečno 200 evrov na mesec več od žensk na primerljivem delovnem mestu. Pri neakademskih strokovnjakih je povprečna mesečna bruto plača leta 2023 znašala 1999 evrov, kar je 16 odstotkov več kot leto prej. Razlika med plačami neakademskih strokovnjakov in strokovnjakinj na primerljivem delovnem mestu je bila v lanskem letu 222 evrov. x tob