Bojan Kajfež, ki na Dobu prestaja 14 in pol let zaporne kazni zaradi uboja 38-letne Petre K., je bil danes obsojen še na enotno triletno zaporno kazen zaradi ropa in goljufije. »Znanstvena fantastika bi bila, da bi storilec nekje dobil vašo pištolo, vaš pulover in vaš DNK,« za sodnico Sinjo Božičnik ni bilo dvoma, da je prav Kajfež aprila 2017 oropal pekarno Domači kruhek na Vodnikovi v Ljubljani. Tam je celo sprožil dva strela, policisti pa so Kajfežu na sled prišli po uboju 38-letne Petre, ki jo je čez nekaj tednov ustrelil na terasi lokala Pržan v Ljubljani. Izkazalo se je, da je ropar streljal z isto pištolo kot Kajfež, na blagajni pekarne pa so našli tudi mešano sled, v kateri je bila prisotna Kajfeževa DNK. Kasneje so ugotovili tudi, da je pulover, ki ga je nosil ropar na posnetku varnostne kamere, povsem enak puloverju, ki ga je imel Kajfež oblečenega na zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom v sodni preiskavi zaradi uboja.

Tričlanski senat je Kajfeža zaradi ropa, med katerim je 56-letnik streljal vpričo lastnika pekarne, prodajalke in celo njene devetletne hčerke, obsodil na dve leti in šest mesecev zapora, oprostil pa ga je očitkov, da je oropal tudi Mercatorjevo trgovino. Kot je pojasnila sodnica, zgolj mnenje izvedenca, da je na posnetku varnostne kamere v Mercatorju prav Kajfež, ni dovolj za obsodbo. Senat je Kajfeža prav tako oprostil kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki se je nanašalo predvsem na drugi strel v pekarni. Streljanje je bilo po oceni sodnice namreč zajeto že v kaznivem dejanju ropa, tudi sicer pa kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti glede na sodno prakso zajema druge vrste situacij.

Obramba izpodbijala ugotovitve NFL

Kajfež je bil danes obsojen še na osem mesecev zapora zaradi kaznivega dejanja goljufije. Tožilstvo mu je očitalo, da naj bi za 36.800 evrov ogoljufal šest ljudi, ki so hoteli kupiti avto. S ponarejenimi dokumenti finančne uprave naj bi jih prepričeval, da ima odprte terjatve do države, in sicer v obliki zaseženih avtomobilov, ki jih bo dobil nazaj, mora pa zanje plačati varščino. Tudi za goljufijo je bil nazadnje obsojen le delno, saj je sodni senat ocenil, da trije oškodovanci s Kajfežem niso bili v kontaktu. Preostale tri pa je po mnenju sodišča prav Kajfež z lažnimi navedbami prepričal, da so mu izročili denar, kar ustreza opisu kaznivega dejanja goljufije. Kajfež je sicer trdil, da je za goljufijo v resnici stala kasneje umorjena Petra K., kot nedolžen pa se je zagovarjal tudi glede drugih očitkov tožilstva.

Zaključne besede danes ni podal, je pa njegov odvetnik Marko Makuc v zaključnem govoru sodišču predlagal, da naj Kajfeža oprosti. Med drugim je oporekal tudi ugotovitvam nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL), ki je podal mnenje, da je bila pri uboju Petre K. in med ropom pekarne uporabljena ista pištola. Poudaril je, da NFL takrat še ni bil akreditiran za metodo, po kateri je prišel do obremenilnih zaključkov. Tožilka Maša Podlipnik pa je po drugi strani za Kajfeža predlagala precej višjo kazen 9 let in 10 mesecev zapora, saj je prepričana, da je Kajfež zakrivil prav vsa kazniva dejanja po obtožnici. Sodni senat mu je nazadnje izrekel enotno triletno zaporno kazen, sodba pa še ni pravnomočna, saj se lahko obramba in tožilstvo nanjo še pritožita.