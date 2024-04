Celjski policisti so preiskali okoliščine množičnega pretepa 3. februarja zjutraj na Ljubljanski cesti. Z ogledom kraja, zbiranjem obvestil ter posnetki video nadzornih sistemov so ugotovili, da je skupina napadla dva mladoletnika: motiv niso bile kakšne zamere, napadena tudi nista dajala povoda za nasilno dejanje, pravijo policisti. Nasilneži so ju napadli izključno zaradi želje po nadvladi, zbujanja strahu in uveljavljanja med vrstniki.

Sedmerica je osumljena naslednjih kaznivih dejanj:

sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje

lahka telesna poškodba

huda telesna poškodba in

nasilništvo

Nasilna dejanja, storjena na tak način so še posebej zahrbtna, zavržna in nedopustna. Mladoletnika, nad katerimi so se znesli, niso zaznamovale zgolj telesne poškodbe, pač pa tudi občutek ponižanja in strahu, so zgroženi tudi policisti.