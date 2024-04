Niz padanja vrednosti tečajev na svetovnih delniških trgih se je pretekli teden prekinil. Delniški indeks MSCI ACWI, ki meri gibanje tečajev svetovnih delnic, je pridobil 2,2 % vrednosti. Razpoloženje vlagateljev je minuli teden zaznamovalo več dejavnikov, med katerimi so bile v ospredju objave makroekonomskih podatkov, predvsem o inflaciji in poslovni aktivnosti. Bruto domači proizvod Združenih držav Amerike je v prvem četrtletju z 1,6 % rastjo na letni ravni dosegel najnižjo rast v zadnjih dveh letih in tako razočaral analitike, ki so v povprečju pričakovali 2,5 % rast. Indeks cen izdatkov za osebno potrošnjo je v prvem četrtletju na letni ravni znašal 2,7 % in bil za 0,1 odstotne točke višji od pričakovanj. Podobno je tudi osnovni indeks cen brez hrane in energentov, ki velja za prednostno merilo inflacije Ameriške centralne banke, z 2,8 % rastjo na letni ravni za 0,1 odstotne točke presegel pričakovanja analitikov.

Rast cen delnic ameriških družb je povrnila večino izgub ustvarjenih v zadnjem mesecu, osrednji ameriški indeks S&P 500 pa je na tedenski ravni v lokalni valuti pridobil 2,7 %. Rast je bila predvsem posledica rasti cen delnic iz cikličnih panog, ki so pridobivale po objavah rezultatov četrtletnega poslovanja. Do sedaj je poslovne rezultate objavila skoraj polovica družb vključenih v delniški indeks S&P 500 in več kot 80 % od teh je preseglo pričakovanja glede višine dobičkov. Še bolje se je na račun višjih vrednosti tehnoloških delnic odrezal indeks Nasdaq, ki je teden končal 4,2 % višje. Od pomembnejših družb so blestele delnice družbe Alphabet, katerih tečaj je v petek, po objavi visoke rasti dobička in najavi izplačila prve dividende v zgodovini, poskočil za 10 %. Tržna kapitalizacije družbe je presegla mejo dveh bilijonov dolarjev. Poslovanje Microsofta še naprej raste na krilih umetne inteligence, ki poganja povpraševanje po njihovi programski opremi in storitvah v oblaku. Po drugi strani pa je napoved načrtov družbe Meta Platforms o nadaljnjih visokih vlaganjih v umetno inteligenco, kljub 27 % rasti prihodkov, preplašila vlagatelje, zaradi česar je cena delnice teden zaključila slabih 8 % nižje. Za proizvajalca polprevodnikov Intel se nadaljuje težko obdobje. Družba je v zadnjem četrtletju poslovala z izgubo, zaradi česar je cena delnice v preteklem tednu zdrsnila za 6,8 %. Vrednost Intela je kljub številnim najavam o reorganizaciji in preobratu poslovanja v letošnjem letu padla za več kot 36 %. Slabše od pričakovanj sta v zadnjem četrtletju poslovala tudi največja ameriška naftna koncerna Exxon Mobil in Chevron. Na skromnejši rezultat so vplivale nižje marže pri rafiniranju nafte in nižje cene zemeljskega plina.

Indeks evropskih delnic STOXX Europe 600 je prekinil niz padanja tečajev in teden končal 1,7 % višje. K izboljšanju razpoloženja so pripomogli nekateri spodbudni rezultati dobičkov podjetij in zmanjšanje napetosti na Bližnjem vzhodu. Rasle so tudi vrednosti večine pomembnejših državnih delniških indeksov. Nemški DAX je pridobil 2,4 %, indeks FTSE 100 pa se je s 3,1 % tedensko rastjo povzpel na novo najvišjo vrednost vseh časov. Vrednost kazalnika HCOB PMI Composite družbe S&P Global, ki meri ekonomsko aktivnost držav evroobmočja, je z vrednostjo 51,4 pozitivno presenetila analitike, a je rast predvsem odraz močnega storitvenega sektorja, medtem ko je proizvodna aktivnost upadla bolj od pričakovanj. Tudi nemški kazalnik PMI Composite in stopnja poslovnega zaupanja instituta Ifo nakazujeta, da se je negativen trend gospodarske aktivnosti že odbil od dna. Splošno poslovno razpoloženje se je izboljšalo že tretji mesec zapored, nemška vlada pa je zvišala napoved letošnje gospodarske rasti z 0,2 % na 0,3 %.

Kitajska vlada je napovedala paket ukrepov za povečanje likvidnosti, konkurenčnosti na trgu in privabljanje tujih vlagateljev, zaradi česar so kitajske delnice, merjeno z indeksom MSCI China, pretekli teden pridobile 7,9 %. Centralna banka je obrestno mero pustila nespremenjeno. Tudi Japonska centralna banka se je vzdržala sprememb denarne politike, kljub zgodovinsko šibkemu jenu, kar je bil pozitiven signal za delnice, pri čemer je vrednost indeksa Nikkei 225 v lokalni valuti narasla za 2,3 %.