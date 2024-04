»Vojaški napad na Rafo bi pomenil nevzdržno eskalacijo, saj bi bilo ubitih še več tisoč civilistov, več sto tisoč pa bi jih bilo prisiljenih v beg,« je v izjavi za javnost dejal Guterres, potem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu izjavil, da izraelska operacija v Rafi ni odvisna od izida pogajanj o premirju.

Po besedah Guterresa bi imela izraelska operacija v Rafi uničujoče posledice tudi za Palestince drugod v Gazi ter nadalje za zasedeni Zahodni breg in širšo regijo.

»Vse članice Varnostnega sveta in številne druge vlade so jasno izrazile svoje nasprotovanje takšni operaciji,« je izpostavil generalni sekretar in vse države, ki imajo vpliv na Izrael, pozval, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da izraelsko operacijo v mestu na skrajnem jugu Gaze preprečijo.

Netanjahu je pred tem danes dejal, da bo izraelska vojska vstopila v Rafo in uničila tamkajšnje enote Hamasa, ne glede na to, ali bo dogovor o premirju s palestinskim islamističnim gibanjem sklenjen ali ne.

Za preiskavo množičnih grobišč

Guterres je obenem pozval tudi k neodvisni preiskavi množičnih grobišč, ki so jih nedavno odkrili v okolici dveh bolnišnic v Gazi po umiku izraelskih sil z območja, kot tudi obtožb, da so bili tam pokopani ljudje - bilo naj bi jih več kot 300 - ubiti nezakonito.

»Nujno je, da se neodvisnim mednarodnim preiskovalcem s forenzičnim strokovnim znanjem omogoči takojšen dostop do krajev teh množičnih grobišč, da bi ugotovili natančne okoliščine, v katerih so Palestinci izgubili življenje,« je še dejal prvi mož ZN.

K neodvisni preiskavi grobišč je sicer v minulem tednu že pozvalo več predstavnikov Združenih narodov in EU.

Bolnišnice v Gazi, vključno z največjima bolnišničnima kompleksoma Naser in Al Šifa, so bile sicer med izraelsko ofenzivo v enklavi pogosto tarča obstreljevanja in obleganja. Izrael je takšno ravnanje utemeljil z razlago, da Hamas bolnišnice uporablja kot skrivališča.