Nekaj utrinkov s kresovanj po Sloveniji:

Prvomajsko kresovanje v Tržiču:

tako vsako leto kresuje moja bohinjska soseska. letos se mi zdi kres še večji kot običajno. pic.twitter.com/LdVmj6Jcg2 — ciril brajer (@CiroBrajer) April 30, 2024

Za razglasitev 1. maja kot praznika dela se je pred 135 leti odločila politična organizacija Druga internacionala, ki je združevala predvsem evropske delavske stranke. Na ustanovnem kongresu leta 1886 v Parizu pod vodstvom naslednika Karla Marxa Friedricha Engelsa je sprejela resolucijo o osemurnem delovniku in sklenila, da bodo vsako leto 1. maja organizirali množične manifestacije v spomin na krvave proteste z zahtevami po osemurnem delavniku v Chicagu v ZDA tri leta prej, kjer je bilo v spopadu s policijo ubitih šest protestnikov.

V večini industrijskih središč v ZDA in Evropi so leto po razglasitvi praznika za delavski praznik, torej leta 1890, za 1. maj imeli delavske demonstracije, praznik so takrat obeležili tudi Slovenci v Ljubljani, Mariboru, Celju, Trstu, Beljaku in Celovcu.

V Sloveniji so 1. maj kot državni praznik uzakonili leta 1948.