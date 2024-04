Po najnovejših podatkih evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov se je na ravni Evropske unije število prvič registriranih električnih avtomobilov marca v medletni primerjavi zmanjšalo za 11,3 odstotka na 134.397, kar predstavlja 13 odstotkov vseh avtomobilov. Tržni delež električnih avtomobilov je bil tako nekoliko večji kot februarja, ko je znašal 12 odstotkov, vendar manjši kot marca lani, ko je bil pri 13,9 odstotka.

Nekoliko drugače je v Sloveniji, saj se je po podatkih združenja prodaja električnih avtomobilov marca na letni ravni zmanjšala za kar 38,2 odstotka. Največji padec prodaje pa so zabeležili na Hrvaškem, kjer je znašal 71,7 odstotka. Na drugi strani so največjo rast prodaje električnih avtomobilov zabeležili na Cipru. Prodali so 146 vozil, kar je 128,1 odstotka več kot marca lani.

Še vedno pa se povečuje prodaja hibridnih avtomobilov ta se je marca v medletni primerjavi povečala za 12,6 odstotka, število priključnih hibridov pa se je zmanjšalo 6,5 odstotka.

Po podatkih združenja je največji prodajalec avtomobilov ostala skupina Volkswagen, pod okrilje katere sodijo znamke Audi, Cupra, Porsche, Seat in Škoda. Tržni delež njihovih proizvodov v EU je v prvem četrtletju znašal 24,9 odstotka, kar je 0,8 odstotnih točk manj kot v enakem obdobju lani.