Ruska vojska v zadnjih tednih krepi napade na drugo najpomembnejše mesto v Ukrajini, poročajo tuji mediji. Od meje z Rusijo je oddaljen le 30 kilometrov. Rusi raketirajo energetsko in komunalno infrastrukturo, pa tudi civilne cilje: Harkov (oziroma Harkiv) je očitno postal glavna tarča ruskega generalštaba in zato mesto, za katerega se bo bila mati vseh bitk.

Poskus zavzetja mesta, ki je imelo pred vojno 1,7 milijona prebivalcev, zdaj pa jih ima manj kot pol milijona, prinaša veliko tveganje: ruska vojska je potrebovala več mesecev, da je ob številnih izgubah osvojila manjša mesta, kot sta Bahmut (devet mesecev) in Avdiivka (skoraj osem mesecev).

Kot piše Bloomberg, ki se sklicuje na ukrajinske in zahodne vojaške vire, je namen zadnjih ruskih napadov na Harkov prisiliti prebivalce k evakuaciji.

Vladimir Putin si želi Harkov iz dveh razlogov – da bi dosegel pomembnejšo zmago in da bi prepričal domačo javnost, da mu gre dobro. A tudi po mnenju ruskih prorežimskih vojaških analitikov bi bilo treba mobilizirati najmanj 300 do 350 tisoč novih vojakov. Ameriški vojaški viri po navedbah Bloomberga ne verjamejo, da bi Rusija napadla Harkov brez okrepljenih oboroženih sil. Če ne bo novih vojakov, bo moral sile prerazporediti v Harkov, s čimer bi se ustavila ofenziva na Donbas. Kot piše BBC, za napredovanje proti Harkovu ni dovolj samo številčna premoč, ampak je treba uriti vojake, uskladiti različne rodove vojske in zagotoviti logistiko. Poleg tega bi bila fronta ogromna, na tem ozemlju je tudi veliko vojaških objektov in ni izključeno, da bi se vse spremenilo v novodobni Stalingrad.

Neuspeh pri zavzetju Harkova pa bi lahko vplival tudi na razmere znotraj Rusije. Vendar ruska državna agencija TASS, ki se sklicuje na zahodne vojaške analitike, piše, da bi »Harkov lahko padel v nekaj mesecih.« Nekateri zahodni analitiki menijo, da bi glede na pretekle izkušnje to vseeno lahko trajalo zelo dolgo.