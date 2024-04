Po navedbah ministrstva so se za predlog zamaknitve odločili iz treh razlogov. Trenutno kaže, da stvari tehnično morda še niso dovolj pripravljene, da bi lahko s 1. julijem zagotovili brezhibne obračune račune za končne odjemalce. Drugi razlog je poziv gospodarskih združenj, da potrebujejo prehodno obdobje za spremembo. Tretji razlog pa je, da je šla energetika v zadnjih dveh letih čez izjemno turbulentno obdobje.

Poleg številnih nedorečenosti, na katere so opozarjale gospodarske organizacije in združenja, z aktom glede omrežnine še ni usklajen nov sistem določanja prispevkov za obnovljive vire in za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom, odprta ostajajo tudi vprašanja glede obračuna omrežnine za samooskrbo po energetskem zakonu oziroma zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

Ministrstvo se sicer strinja, da je sprememba modela potrebna za zagotavljanje zadostnih sredstev za razvoj elektro omrežij na pravičen način, ki ne bi nesorazmerno obremenil ene skupine odjemalcev, a ob tem opozarja na pozive glede načina in časa izvedbe.