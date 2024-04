Pod izjavo so se podpisali Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Sindikat Praktikum in Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Z njo so se odzvale na odziv ministrstva na nedavno javno pismo družinski zdravnikov.

»Zdravnice in zdravniki iz celotne Slovenije javno opozarjajo na razmere v zdravstvu, ki jih dihajo in živijo vsak dan, in lahko potrdimo, da so njihova pričevanja realna. Nedavno pismo 336 družinskih zdravnic in zdravnikov je razgalilo primarno zdravstvo in pokazalo, koliko dela nas v resnici še čaka, če želimo še naprej imeti dobro in kakovostno javno zdravstvo,« so zapisali in ob tem dodali, da odgovor ministrstva za zdravje po njihovih navedbah prikazuje na videz pozitivno sliko trenutnega stanja našega primarnega zdravstvenega sistema in domnevnih napredkov.

Ob tem so izpostavili, da se navedbe ministrstva ne ujemajo s vsakodnevno realnostjo, s katero se srečujejo družinski zdravniki. Po njihovem mnenju podedovani model zdravstvenega varstva, ki ga oglašujejo kot uspešnega, spregleda temeljna vprašanja izgorelosti zdravnikov, administrativnih obremenitev in vse večjih zahtev brez ustrezne podpore. Prepričani so tudi, da nedavni vladni ukrepi, kot je uredba, po kateri se zdravnikom plačuje le nadomestila za preseganje določenih kvot pacientov, ne pa tudi preventiva ali kurativa, spodkopavajo kakovost oskrbe.

»To nesoglasje poudarja kritično potrebo, da vlada ponovno razmisli o svojem pristopu in bolj pristno sodeluje z zdravstveno skupnostjo, da razvije rešitve, ki resnično izboljšajo sistem, ne da bi poslabšale izzive, s katerimi se soočajo njeni najpomembnejši delavci,« so sklenili v zdravniških organizacijah.

Ministrstvo za zdravje je v odzivu na pismo družinskih zdravnikov med drugim zapisalo, da se števila zdravnikov žal ne da povečati čez noč. Izpostavili pa so tudi, da smo v Sloveniji lahko upravičeno ponosni na naš model primarnega zdravstvenega varstva, ki ga kot primer dobre prakse pogosto izpostavljajo tudi v drugih evropskih državah.