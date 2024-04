V društvu so pod drobnogled vzeli člene evropske direktive, ki govorijo o zmanjšanju porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter o prepovedi njihovega dajanja na trg. V sklopu raziskave so obiskali 21 javnih prireditev, ki so potekale v letu 2023 in v začetku leta 2024 po različnih krajih v Sloveniji, pripravili so vprašalnike za ponudnike avtomatov, javno upravo in splošno javnost, obiskali so 17 od 19 ministrstev v Ljubljani, kjer so osebno preverili avtomate za kavo ter pregledali izdelke v spletnih in fizičnih trgovinah. Ugotovili so, da se na trgu še vedno pojavljajo plastični izdelki za enkratno uporabo, ki jih tam ne bi smelo biti. Našli so več primerov na javnih prireditvah in v spletnih trgovinah.

Tako so na devetih prireditvah od 21 obiskanih ponujali plastični lonček, ki je vključen med izdelke, za katere velja zmanjševanje porabe. Avtomati na ministrstvih, z izjemo enega, so opremljeni z navadnimi plastičnimi lončki, prav tako je društvo našlo le štiri avtomate z možnostjo uporabe lastnega lončka.

Veliko pomanjkljivosti so v društvu zaznali pri ozaveščanju v sklopu razširjene odgovornosti proizvajalca, saj niso zaznali niti enega celovitega primera izpolnjevanja obvez, čeprav veljajo že več kot leto dni. Slovenija prav tako še ni sprejela posebnih ukrepov za ločeno zbiranje, kot je na primer kavcijski sistem, niti še nima kakovostnih podatkov o stopnji ločenega zbiranja plastenk.