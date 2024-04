Osumljenca, Romun in njegov pajdaš, sta s takoimenovanim »cash trappingom«, nameščanjem reže na bankomatih,povzročila za okoli 3000 evrov materialne škode. Ujet goljuf je bil zaradi suma storitve 19 kaznivih dejanj velike tatvine priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

''Cash Trapping'' - tatovi na bankomat namestijo režo, ki zadrži vašo gotovino

''Cash Trapping'' ali past za gotovino je oblika zlorabe, pri kateri storilci na bankomatu manipulirajo režo za izdajanje gotovine. Na režo za izdajanje gotovine s pomočjo lepila oz. obojestranskega lepilnega traku namestijo letev, ki ovira izdajo gotovine in povzroči zagozditev gotovine v reži. Postopek dviga gotovine sicer poteka nemoteno - bankomat pozove uporabnika, naj vzame gotovino. Zaradi ovire pred režo za izdajo gotovine to seveda ni mogoče. Uporabniki običajno sumijo na tehnično napako na bankomatu in kraj zapustijo. Storilci nato pristopijo do bankomata in odstranijo »past« in si tako nezakonito prilastijo denar.

Med dvigovanjem gotovine na bankomatih bodite pozorni

V policiji vsem uporabnikom bankomatov svetujejo:

· Pred dvigom gotovine preverite režo za izdajanje gotovine - ta mora biti prosto dostopna in ne sme biti manipulirana z letvijo, ki ovira izdajanje gotovine. Prilepljene letve se ponavadi zlahka odstranijo.

· Če vam bankomat po odobreni transakciji ne izplača gotovine, takoj preverite stanje na vašem računu - če je transakcija stornirana in je stanje na računu pravilno, lahko ponovno poskusite z dvigom gotovine.

· Med dvigom gotovine na bankomatu bodite pozorni na morebitne neznance, ki bi vas želeli zvabiti stran od bankomata pod pretvezo, da potrebujejo kakršno koli pomoč.

· Ob morebitnih nepravilnostih pri dvigu gotovine o napaki obvestite skrbnika bankomata, ne da bi se pri tem oddaljili od bankomata, oz. ostanite pri bankomatu, če vam ta ne izda gotovine.