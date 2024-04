Kar 30 zaporednih tekem nogometaši Manchestra Cityja v ligi prvakov do včerajšnje povratne četrtfinalne tekme pred domačimi navijači niso poznali poraza. Nazadnje jih je v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju 19. septembra leta 2018 na stadionu Etihad ugnal Lyon. Sploh zadnji, ki je proti Cityju v Manchestru odnesel vse tri točke, pa je bil Brentford, ki mu je to uspelo 12. novembra 2022 v angleškem prvenstvu. A nato je prišel Real Madrid. Teoretično sicer kraljevi klub ni zmagal, saj je bilo po rednem delu 1:1, a to navijačev sinje modrih ne bo potolažilo. Špansko moštvo je tudi v podaljšku močno trpel, a bilo za to nagrajeno pri izvajanju enajstmetrovk. Junak je bil ukrajinski vratar Andrej Lunin, ki je ubranil strela Bernardu Silvi in Mateu Kovačiću ter tako pomagal izločiti aktualne evropske in svetovne klubske prvake. V polfinalu jih zdaj čaka Bayern, ki je izločil Arsenal.

Real Madrid česa takega ni vajen

Manchester City je po remiju 3:3 v Madridu na povratnem obračunu veljal za favorita, a je hitro doživel hladno prho, ko je kmalu po začetku tekme goste v vodstvo popeljal Rodrygo. Sledila je popolna ofenziva angleškega moštva, ki je nasprotnika povsem zbilo pred svoj kazenski prostor, a kaj več od prečke Erlinga Haalanda mu ni uspelo. Še bolj so igralci trenerja Josepa Guardiole pritisnili v drugem polčasu in bili za to 15 minut pred koncem nagrajeni. Jeremy Doku, ki je zamenjal Jacka Grealisha, je podal v kazenski prostor, kjer je nespretno posredoval Antonio Rüdiger, darilo pa izkoristil Kevin de Bruyne. Belgijec je imel nekaj minut kasneje priložnost, da odloči tekmo, a je s približno enajstih metrov streljal prek gola. City je prevladoval tudi v podaljšku, a drugega gola ni uspel zabiti, na koncu pa bil za to kaznovan pri izvajanju enajstmetrovk.

»Močno smo trpeli, saj nas je City povsem stisnil na našo polovico. A mi smo Real Madrid in vedno borimo do zadnje kaplje znoja. Sicer takšnih tekem nismo vajeni, saj smo največkrat mi tisti, ki si podredimo nasprotnika. A celoten večer smo ves čas mislili le na to, da se prebijemo v polfinale. Pokazali smo, da se znamo v skrajnih primerih tudi braniti in biti uspešni tudi na takšen način,« je bil presrečen nogometaš Reala Madrida Nacho Fernandez. Carlo Ancelotti se je kot trener v polfinale lige prvakov uvrstil desetič v karieri, s čimer je na vrhu lestvice ujel prav Guardiolo. »Težko je kar koli reči. Vse smo naredili prav, manjkal je le drugi gol. Po tako dominantni predstavi je težko pogoltniti dejstvo, da smo izpadli,« pa je povedal skrušeni branilec Cityja Ruben Dias.

Neuer v zgodovino

»Neverjeten uspeh. Za nami je težka sezona, med katero smo se nekajkrat znašli v resnično težkih situacijah. Tudi tokrat smo vedeli, da nam ne bo lahko, a smo se po drugi strani zavedali, da bomo imeli za seboj izjemne navijače,« je po uspehu proti Arsenalu z 1:0 in napredovanju v polfinale misli strnil napadalec Bayerna Harry Kane. Junak Bavarcev je bil Joshua Kimmich, ki je zadel z glavo, dvakrat pa je Londončane rešila vratnica. »Kimmich je dosegel lep gol, prav tako pa je bilo pomembno, da smo ohranili našo mrežo nedotaknjeno. Veseli smo, da smo navijačem končno podarili nekaj razlogov za veselje,« je še dodal angleški napadalec. Vratar nemškega moštva Manuel Neuer je postal vratar, ki je največkrat ohranil svojo mrežo nedotaknjeno v zgodovini lige prvakov (58). Prehitel je Ikerja Casillasa, ki ima zdaj eno manj. »Razočaranje. Veliko razočaranje. V slačilnici je vladala tišina. Tudi sam sem težko našel prave besede. Igralci bodo zdaj potrebovali podporo navijačev, saj si jo zaslužijo,« meni trener Arsenala Mikel Arteta. x