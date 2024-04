V Manchestru je v "finalu pred finalom" v 12. minuti povedel rekorder (14) po številu evropskih naslovov Real, potem ko je Rodrygo najprej streljal iz bližine neuspešno, nato pa odbito žogo le pospravil v mrežo. Nadaljevanje Reala je bilo bolj obrambno naravnano, na drugi strani pa je branilec naslova močno pritisnil, si priigral kar nekaj priložnosti, med drugim je Erling Haaland s strelom z glavo v 19. minuti zadel prečko.

Angleži so tudi v uvodu drugega dela pritiskali, prihajali do strelov, a je bil tudi Andrij Lunin vedno na mestu. Pritisk pa ni in ni pojenjal, v 76. minuti pa se je domačim le obrestoval, ko je Kevin De Bruyne iz bližine žogo poslal pod prečko za 1:1. Tako je svojo ekipo vrnil "med žive", saj se je prvi obračun v Madridu končal s 3:3.

Belgijski zvezdnik je imel nato še dve lepi priložnosti, posebej v 82. minuti je bil v ugodnem položaju, vendar je zgrešil z dobrih desetih metrov. Sledil je tako polurni podaljšek, tik pred koncem prvega dela tega je imel izjemno priložnost za Real Antonio Rüdiger, a zgrešil iz bližine.

Čeprav je imel City 65 odstotkov časa žogo, 34 strelov, od česar jih je šlo 11 v okvir vrat (Real tri), 11 pa mimo (Real štiri), kar 18 kotov (Real enega), pa je Realu uspelo vse pritiske zdržati in tekmo pripeljati do enajstmetrovk. Pri teh je Lunin obranil strela Bernardu Silvi in Mateu Kovačiću, odločilnega za Real pa je zadel Rüdiger.

V Münchnu pa je Bayern proti Arsenalu, prva tekma se je končala z 2:2, prvi polčasa igral brez golov, ekipi sta bili precej izenačeni, v drugem polčasu pa so Bavarci prvi zagrozili, ko je Leon Goretzka s strelom z glavo zadel vratnico, odbite žoge pa Raphaelu Guerreiru tudi ni uspelo spraviti v mrežo.

Je pa Bayern zasluženo povedel v 63. minuti, ko je Joshua Kimmich zadel s šestih metrov s strelom z glavo. Po golu je domača ekipa dokaj dobro nadzirala dogajanje, Arsenal si ni priigral resne priložnosti, tudi v 88. minuti Martinu Oedegaardu ni uspelo dovolj dobro zaključitvi zelo obetavne akcije, tako da so se Nemci prebili med štiri. Tam bodo igrali prvič po sezoni 2019/20, ko so tudi osvojili naslov, svojega šestega.

V torek sta prva polfinalista postala Borussia Dortmund in Paris Saint-Germain. Na povratnih tekmah so Nemci premagali Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka s 4:2, PSG pa Barcelono s 4:1.

Borussia se bo v polfinalu merila s PSG, Bayern pa z Realom Madridom.

Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.