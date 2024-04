Lucie Faulerová: Objela me bo smrt (Prevod: Anja Simič; Beletrina)

Pred dvajsetletno Marie je mučna vožnja z vlakom: med potjo bo premišljevala o življenju, smrti, krivdi, družinskih odnosih in sestrinem samomoru. Travma slednjega je pretresla njen svet, bralec pa spremlja, kako se skuša spopasti z življenjem in njegovimi tragedijami ter preživeti. Lucie Faulerová, češka pisateljica mlajše generacije, ki je za ta roman prejela nagrado Evropske unije za književnost in bila nominirana za nagrado Magnesia Lietra, h grenki temi vplete subtilni humor in ironijo.

Bine Debeljak: Radiografije (Cankarjeva založba)

Na podoben način, kot rentgen presvetli telo in pokaže zlome ali anomalije, je diplomirani filozof in literarni komparativist Bine Debeljak, ki sicer opravlja poklic kinooperaterja, pod rentgen postavil ljudi in dogodke, ter o njih z distance napisal svoj kratkoprozni prvenec. Izkaže se, da med posamezniki - mladim človekom, ki se na zabavi, polni prijateljev počuti povsem samega, dekletom, ki jo privlači neznanka v baru, moškim in ki je ujet v kadilsko odvisnost - ni pretiranih razlik.

Olga Tokarczuk: Popotovanje ljudi Knjige (Prevod: Jana Unuk; LUD Literatura)

Aristokratski alkimist, zapuščena kurtizana in nemi kočijaž so na popotovanju po Pirenejih, kjer iščejo mistično Knjigo, za katero verjamejo, da predstavlja ključ do skrivnosti. Njihova pot po špansko-francoski meji 17. stoletja je polna nenavadnih srečanj, na poti pa se zapletajo v filozofske, umetniške in alkimistične razprave. Z romanom, v katerem se prepletajo različni žanri, je poljska pisateljica Olga Tokarczuk, kasnejša prejemnica Nobelove nagrade, leta 1993 prvič opozorila nase.

Manon Garcia: Pogovor med spoloma: Filozofija privolitve (Prevod: Sonja Dular; Založba Krtina)

Privolitev, termin, za katerega se nekateri vztrajno pretvarjajo, da ga ne razumejo, je v središču dela francoske filozofinje Manon Garcia, ki se raziskovalno ukvarja predvsem s politično, moralno in feministično filozofijo. V svojem delu se osredotoča na premislek o privolitvi kot popolnem merilu za razmejevanje med »dobro« spolnostjo in posilstvom, področje pa obdela z več vidikov - pravnega, moralnega in političnega, pri čemer analizira tudi glavne filozofske opredelitve privolitve.

Orhan Pamuk: Novo življenje (Prevod: Polona Glavan, Erna Pačnik Felek, Vid S. Žigon; Založba Sanje)

Študenta obsede magična knjiga, ki mu poleg spoznanj o sebi, ljubezni in svetu ponuja tudi boljše življenje. Zaljubi se, pusti študij, se poslovi od domačih ter se poda na avtobusno popotovanje po odmaknjenih provincah, kjer na duhovnem popotovanju poleg spoznavanja najrazličnejših oseb spoznava predvsem sebe. Debitantski roman Orhana Pamuka, prvega imena turške literature in Nobelovega nagrajenca za književnost je ob izidu leta 1994 s svojo zagonetnostjo in surealnostjo navdušil bralce.