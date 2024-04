DZ je potrdil predloge za razpis referendumov, ne pa tudi še datumov njihove izvedbe. To bodo poslanci storili s sprejetjem odlokom o razpisu referendumov, o čemer naj bi po nekaterih informacijah odločali že prihodnji teden. Predvsem v Svobodi naj bi si želeli izvedbe referendumov hkrati z evropskimi volitvami 9. junija, o čemer pa niti v koaliciji ni soglasja. V SD so tako danes večkrat ponovili, da predloga za razpis referendumov na dan evropskih volitev ne bodo podprli.

Volivci se bodo torej izrekali o treh referendumskih vprašanjih.

O pravici so pomoči pri prostovoljnem končanju življenja:

Predlog so marca vložili v koalicijskih poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica, potem ko je DZ zavrnil predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga pripravili v društvu Srebrna nit in ga vložili v DZ s podpisi volivcev.

Kot je v danes v imenu predlagateljev poudarila poslanka Svobode Tereza Novak, gre za pomembno vprašanje, ki tudi precej razdvaja slovensko javnost in s tem presega zgolj običajno politično odločanje, zato je prav, da volivce o tem povprašajo na posvetovalnem referendumu.

S tem se je ob glasovanju strinjalo 49 poslancev, ki so predlog podprli, osem pa jih je glasovalo proti. Za so glasovali v koalicijskih poslanskih skupinah. V opozicijski SDS so točko obstruirali in nato niso glasovali, z izjemo poslancev SDS Anžeta Logarja in Eve Irgl, ki sta glasovala proti, predlogu so nasprotovali tudi poslanci NSi.

O uvedbi preferenčnega glasu:

Drugo vprašanje, o katerem se bodo državljani izrekali na referendumu, je povezano z volilnim sistemom. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca?"

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah so vložili poslanci Svobode. Po besedah Lucije Tacer se namreč zavedajo, kako težko je v DZ doseči dvotretjinsko večino za spremembo volilne zakonodaje, zato politika pri tej odločitvi potrebuje popotnico ljudstva.

Predlog je podprlo 50 poslancev Svobode, Levice in NSi, medtem ko so se v koalicijski SD glasovanja vzdržali. Ocenili so namreč, da predlog volivcem ne ponuja konkretne možnosti, kako uvesti preferenčni glas, niti jim ne zagotavlja, da bo s tem res zagotovljen odločilni vpliv na izbiro kandidatov. Proti pa je glasovalo 17 poslancev SDS, ki nasprotujejo uvedbi preferenčnega glasu.

O gojenju in predelovanju konoplje:

Volivci se bodo na referendumu odločali tudi o gojenju in predelovanju konoplje za medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Predlog za razpis referenduma so v DZ vložili poslanci Svobode. Sprva so volivce želeli vprašati, ali so za to, da bi bila v Republiki Sloveniji pridelava, predelava, promet in uporaba konoplje v medicinske namene dovoljena. A so po opozorilih zakonodajno-pravne službe o nejasnosti vprašanja na odboru za zdravstvo prvotno vprašanje spremenili v dve, in sicer: "Ali naj RS na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene?" in "Ali naj RS na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?"

Predlog je dobil podporo 42 poslancev Svobode in Levice. Poslanci SD so se tudi pri tem glasovanju vzdržali, saj menijo, da referendumsko odločanje o tem ni primerno. Proti ni glasoval nihče, saj so zaradi spreminjanja referendumskega vprašanja na seji odbora za zdravstvo, ki je bilo po njihovem mnenju v nasprotju s parlamentarnim poslovnikom, to točko obstruirali poslanci SDS in NSi.