Mestna občina Velenje je usmerjena v aktivno staranje, kar pomeni, da si prizadevajo za to, da bi občani v tretjem življenjskem obdobju ostali kar najdlje delovno in družbeno aktivni in bi živeli kar se da zdravo in kakovostno. Zato so že leta 2012 podpisali dublinsko deklaracijo, s katero je velenjska občina uradno podprla prizadevanja Svetovne zdravstvene organizacije na področju starosti prijaznih okolij. Bistvo starosti prijaznih mest ali občin je v aktivni vključenosti starejših in zavezi lokalnih oblasti, da bodo razvijale, uvajale in nadzorovale programske aktivnosti, s katerimi se razvijajo okolja, v katerih se stališča starejših spoštujejo in kjer vse generacije sodelujejo med seboj.

Prav tako je velenjska občina vključena v slovensko in svetovno mrežo starosti prijaznih mest in občin. Zdaj pa so v Velenju odprli še v celoti prenovljen dom za varstvo odraslih, ki bo najsodobnejši v Sloveniji. Njegovo rekonstrukcijo je velenjska občina podprla tudi finančno. »Plačali smo komunalni prispevek v višini 118.561 evrov, dali služnostne pravice, sofinancirali dokumentacijo v višini 40.000 evrov, financirali službe za koordinacijo projekta v višini 42.951 evrov in sofinancirali 15 terapevtskih počivalnikov za opremo doma v skupni vrednosti 13.000 evrov,« pove velenjski župan Peter Dermol.

Boljši pogoji tudi za zaposlene

V domu za varstvo odraslih je nastanjenih 190 oseb, poleg institucionalnega varstva pa dom izvaja tudi storitev socialne oskrbe na domu, socialni program in program varovanja v oskrbovanih stanovanjih v Jenkovi in Žarovi ulici, prav tako pripravljajo tople obroke za socialno šibke občane. Poleg zdravstvene nege in oskrbe v domu organizirajo tudi različne družabne prireditve, srečanja, izlete, piknike, bralne urice pa tudi plesne, pevske in glasbene urice. Stanovalce vključujejo v načrtovanje in oblikovanje strukture dneva, pri čemer upoštevajo njihove aktivnosti in interese. Starejšim od 65 let, ki še ne potrebujejo celodnevne institucionalne oskrbe, pa omogočajo dnevno varstvo. »Pomembno je, da visok standard, ki ga uvajamo v novem domu, ne bo veljal le za naše stanovalce, temveč tudi za vse zaposlene. Pogoji dela bodo tako bistveno boljši, kar bo pozitivno vplivalo tudi na kakovost storitev, ki jih ponujamo. To je še posebej pomembno, ker se zavedamo kadrovskih izzivov v domovih za starejše in zdravstvenih ustanovah po Sloveniji,« je ob prenovi izpostavila direktorica doma Violeta Potočnik Krajnc.