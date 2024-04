V ACS Avtomobilskem grozdu Slovenije skupaj s slovenskimi avtomobilskimi podjetji aktivno oblikujejo in uresničujejo strategije in aktivnosti, ki so si jih zadali z Misijo Gremo. Tri leta po njeni ustanovitvi se podjetja, ki v njej sodelujejo, lahko pohvalijo s številnimi projekti, konkretnimi rešitvami in prebojnimi inovacijami, ki Slovenijo postavljajo v središče razvoja novih tehnologij za zeleno in trajnostno mobilnost. V okviru misije želijo razviti sisteme, komponente, materiale in tehnologije, ki podpirajo prehod v elektrificirano in električno mobilnost, zato se bodo usmerjali predvsem v raziskave ter razvoj novih izdelkov in tehnologij, pri tem pa uvajali nove funkcionalne materiale in poslovne modele. Ob tem je zelo pomembno pridobiti ustrezne strokovne kadre ter razvijati kompetence zaposlenih, ključne pa so tudi naložbe v vrhunsko raziskovalno in tehnološko najnaprednejšo proizvodno opremo.

Strateški načrt do leta 2030

Akterji Misije Gremo so pripravili in oblikovali konkretne aktivnosti oziroma projekte za leto 2024 na področjih razvoja električnih pogonskih sistemov, sistemov hranjenja energije (baterije, zalogovniki električne energije itd.) ter raziskav in razvoja lahkih materialov in sistemov. Naredili so tudi podroben strateški načrt razvoja avtomobilske industrije do leta 2030, ki bo tej panogi in podjetjem v njej zagotovil načrtovano rast prodaje z današnjih 5 milijard evrov na več kot 7 milijard evrov. Zaradi Misije Gremo se bosta povečala število in struktura zaposlenih v prid višje in visoko izobraženih kadrov ter dvignila dodana vrednost proti 80.000 in celo 100.000 evrov na zaposlenega. Misijo podpira tudi vlada, ki je z avtomobilskimi podjetji in raziskovalnimi institucijami maja lani podpisala dogovor o strateškem partnerstvu.

Nagrajene inovativne rešitve

»Glede na to, da je avtomobilska industrija v vsej svoji zgodovini težila k neprestanemu iskanju prebojnih rešitev in ima inovacije tako rekoč v genih, bo prehod na električno mobilnost zaznamovan s številnimi inovativnimi rešitvami, ki jih bodo v novonastajajoče razvojne verige prispevala tudi slovenska podjetja,« poudarja Tanja Mohorič, direktorica SRIP ACS+. Številne nagrade za inovacije, ki jih podjetja vsako leto prejemajo za različne razvojne dosežke, pričajo, da avtomobilska industrija predstavlja enega najprodornejših segmentov slovenskega gospodarstva. Na lanskem dnevu inovativnosti Gospodarske zbornice Slovenije so podjetja iz tega sektorja pobrala več kot četrtino nagrad. Tovrstni inovativni preboji so za nastop na zahtevnih globalnih trgih, ki nenehno iščejo nove priložnosti in inovativne odgovore na sodobne izzive, nujni. Zato se podjetja v Misiji Gremo veselijo novih projektov, med drugim investicij, ki so osredotočene na razvoj rešitev za baterijske sisteme električnih vozil prihodnosti ter nove rešitve zniževanja mase vozil. x