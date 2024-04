Zunanje stene so vse, kar je ostalo od pogorelega dela zgradbe iz prve polovice 17. stoletja. Požar, ki je izbruhnil v torek zjutraj in so ga gasilci še isti dan popoldne spravili pod nadzor, je močno poškodoval nosilno konstrukcijo. Med drugim se je porušil del strehe s stolpom, ki je meril 54 metrov. Zgorela je približno polovica objekta. Vzroka, zakaj je do požara sploh prišlo, še niso ugotovili, saj preiskovalci še nimajo vstopa v objekt. V prostorih stavbe, ki je v lasti danske gospodarske zbornice, so med drugim hranili obsežno umetniško zbirko, eno najdragocenejših v državi. Danski minister za kulturo Jakob Engel-Schmidt je za BBC povedal, da je v plamenih izginilo 400 let danske kulturne dediščine. Na omrežju X je zapisal: »Ganljivo je bilo videti vse tam zaposlene, prostovoljce iz reševalnih služb in mimoidoče, ki so se skupaj trudili rešiti umetniške zaklade in ikonične podobe iz goreče stavbe.« Danske oblasti so si enotne v cilju, da bodo zgradbo obnovile v vsej njeni veličini, kot jo je imela pred požarom. Medtem so lokalne oblasti prepričane, da brez borze mesto ne more normalno živeti naprej.

V znamenju nejevere in žalosti

Zaradi požara so evakuirali eno od kril bližnje palače Christiansborg, kjer imajo svoje pisarne številni poslanci in novinarji, palača pa je tudi sedež danskega parlamenta, urada predsednika vlade in vrhovnega sodišča. Evakuacija je potekala tudi v več stavbah v bližini. Znamenito zgradbo v centru mesta, ki je kot borza delovala do 70. let prejšnjega stoletja, so pred požarom obnavljali, da bi popravili posledice neustrezne prenove v 19. stoletju in pročelju vrnili prvotno podobo. V torek, ko se je začel uničujoč požar, je bilo na prizorišču okoli 120 gasilcev in 60 pripadnikov danske vojske. Gašenje požara je oteževala slaba dostopnost zaradi gradbenih odrov, poleg tega je bil mestoma dostop prenevaren za gasilce. Dane je prioriteta gasilske službe preprečiti, da bi se ognjeni zublji razširili in uničili še preostali, nepoškodovani del. Cilj je bil tudi zagotoviti stabilnost zidov.

Na požar se je na družbenem omrežju odzvala tudi danska kraljeva družina. »To jutro smo se zbudili ob žalostnem prizoru, ko je dim iznad köbenhavnske strehe pričal o uničujočem požaru na borzi. Pomemben del naše arhitekturne kulturne dediščine je bil in je še vedno v plamenih,« je zapisal kralj Frederik in izrazil hvaležnost vsem, ki se pomagajo boriti proti ognju. Köbenhavnska policija predvideva, da bo območje še nekaj časa ostalo zaprto za javnost.