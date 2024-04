Turistično društvo Gorje, ki upravlja eno naših najbolj prepoznavnih in obiskanih naravnih vrednot, sotesko Vintgar, v letošnji sezoni uvaja novo izkustveno in interpretacijsko doživetje, poimenovano vintgarjenje. Obiskovalci bodo v sotesko vstopili z gorjanske strani in izstopili pri slapu Šum, kjer se bodo odločili za eno od dveh tematskih poti, Pot kralja Triglava in Pot reke dreves, ki vodita nazaj na izhodišče.

Kot so pojasnili v TD Gorje, sta obe poti obogateni s strokovno interpretacijo v obliki vodenih ogledov z vodnikom ali avdiovodnikom za skupine in posameznike. Vodniki bodo letos v soteski prisotni prvič in so del vodniške službe Vintgar.

Prenovljeno vstopno središče

V celoti so prenovili tudi vstopno središče Vintgar, ki bo odslej tudi prostor za trajnostno izobraževanje. Prenovljena je tudi podporna infrastruktura na izstopni točki pri slapu Šum. S treh parkirišč bodo na vstopno točko redno vozili električni avtobusi, s katerimi želijo upravljalci razbremeniti lokalno skupnost prometa v času turistične sezone.

»S prenovljeno infrastrukturo, digitalizacijo nakupa vstopnic, strokovnim vodenjem po soteski, trajnostnimi prevozi z električnimi avtobusi ter nadgradnjo krožne poti in vključitvijo dveh tematskih poti postaja soteska Vintgar privlačnejša destinacija za obiskovalce, ki želijo doživeti naravno in kulturno dediščino ter raznolikost narave v srcu Triglavskega narodnega parka,« so prepričani upravljalci soteske.