Slovenija, ki stavi na zeleno in butično, seveda noče biti v tej družbi. V soteski Vintgar in v Tolminskih koritih so lani prvič uvedli omejeno število dnevnih vstopnic in pričakovati je, da bo tako še kje v Triglavskem narodnem parku in tudi drugje. Zdaj še čakamo, če se bo kaj izcimilo od napovedi vlade, da bo omejila kratkoročno oddajanje nepremičnin v turistične namene.

Nikoli nam ni prav, bo najbrž kdo očital. Med covidom, ki je ustavil svet, so v turizmu jokali od hudega, zdaj je vse pozabljeno in se domačini spet pritožujejo nad prekomernim turizmom. Turizem je zelo občutljiv za vse politične ali zdravstvene krize in naravne katastrofe, a si tudi zelo hitro opomore. »Ima samozdravilno moč,« pravi turistični strokovnjak Tomi Brezovec. Vse prevečkrat pa cveti v škodo lokalnega prebivalstva. Preprosta resnica je, da bi v vseh ukrepih in strategijah v turizmu moral biti na prvem mestu domačin. Če je kraj dobro urejen za življenje domačinov, bo tudi za turiste. x Nedeljski dnevnik