Sindikat državnih organov Slovenije je vlado prejšnji teden pozival, naj v osmih dneh pripravi ustrezen predlog za rešitev stavkovnih zahtev zaposlenih na upravnih enotah, sicer bodo stavko zaostrili.

Verk je za STA pojasnil, da takšnega predloga z vladne strani zaenkrat niso dobili. Zaenkrat tudi še niso sprejeli dokončne odločitve o načinu zaostrovanja stavke, se bodo pa po njegovih napovedih prihodnji teden zaposleni izrekali o izvedbi daljše stavke, ki bi lahko trajala tudi do izpolnitve zahtev.

Zaposleni na upravnih enotah s stavko opozarjajo na nizke plače in hkratno obremenjenost z velikim pripadom zadev. Med stavkovnimi zahtevami sta povišanje plač vsem zaposlenim na upravnih enotah za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih. Ob tem so predlagali uvedbo dodatka, ki bi ga zaposleni prejemali vsak mesec do ureditve plačnega sistema.