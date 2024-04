Parlato je bil po lastnih besedah sit natakarjev, zlasti mladih, ki so ga vselej prosili za prost konec tedna, zato se je odločil investirati v kadre, ki takšnih zahtev nimajo. Kljub temu pa roboti, kot je dejal, ne morejo v celoti nadomestiti osebja iz mesa in krvi.

»Lahko pospremijo stranke do miz, prinašajo jedi in pijačo, vendar sta vljudnost in 'simpatija' tistih, ki opravljajo to delo, nenadomestljiva,« je pojasnil gostinec. Za kitajska robota, ki lahko gostom zaželita tudi dober tek, je odštel 36.000 evrov.

Po ocenah združenja Assoturismo Confesercenti v italijanskem turističnem sektorju primanjkuje najmanj 50.000 ljudi, težave s pomanjkanjem osebja pa imajo zlasti gostinci.