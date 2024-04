Potem ko je svet Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča na seji 11. aprila izglasoval razrešitev direktorja Zvoneta Čadeža, je vlada danes podala soglasje k njegovi razrešitvi. Kot je prejšnji teden v zvezi s tem za STA dejal predsednik sveta URI Soča Tomaž Pliberšek, bodo razloge za razrešitev Čadeža pojasnili, ko bo k sklepu sveta soglasje podala vlada.

S področja zdravstva je vlada na podlagi njene odstopne izjave izdala odločbo o razrešitvi Alenke Kolar s položaja generalne direktorice direktorata za digitalizacijo v zdravstvu na ministrstvu za zdravje. Razrešitev stopi v veljavo 30. aprila.

Vlada je izdala tudi odločbo o ponovnem imenovanju Nike Lošić Ošlak za v. d. generalne direktorice direktorata za logistiko na ministrstvu za notranje zadeve. Imenovanje velja od 20. aprila letos do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 19. oktobra letos.

Ob tem so na ministrstvu za notranje zadeve pojasnili, da Nika Lošić Ošlak izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta in trenutno že opravlja dela in naloge v. d. generalne direktorice direktorata za logistiko. Ker pa natečajni postopek zaradi objektivnih razlogov ne bo zaključen v predvidenem roku, jo je treba za vršilko dolžnosti imenovati še za čas do zaključka natečajnega postopka, vendar največ za šest mesecev, so navedli na ministrstvu.

S področja dela pravosodnega ministrstva pa je vlada na današnji seji z mesta v. d. generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje razrešila Žarka Bogunovića in z 19. aprilom za v. d. generalne sekretarke na ministrstvu imenovala Sašo Renko. Imenovana je za čas do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev.