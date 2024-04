Emir Kir, župan bruseljskega okrožja Saint-Josse, je v torek kmalu po začetku konference izdal odredbo o prepovedi dogodka in pri tem opozoril na možnost neredov. V okolici konference so bili namreč napovedani protesti proti zborovanju skrajnih desničarjev.

Belgijsko najvišje upravno sodišče se je nato postavilo na stran organizatorjev in prepoved razveljavilo, češ da ta krši ustavno pravico do mirnega zbiranja. Dodalo je, da bi se župan moral odzvati z okrepitvijo varnosti, ne pa s prepovedjo dogodka.

Odločitev sodišča je že pozdravil belgijski premier Alexander de Croo. »Oblasti si morajo na vso moč prizadevati za zaščito ustavne pravice do zbiranja,« je citiral odločitev sodišča in dodal, da je belgijska ustava na strani državljanov, njihove svobode govora in svobode zbiranja.

Konferenca se je sicer v torek kljub prepovedi lokalnih oblasti in prihodu policistov nadaljevala. Osrednja govorca sta bila nekdanji britanski evroposlanec Nigel Farage, ki je imel ključno vlogo pri popularizaciji brexita, in nekdanja britanska notranja ministrica Suella Braverman. Oba sta bila do prepovedi kritična.

Še pred današnjim začetkom zasedanja voditeljev držav članic EU v Bruslju je udeležence konference nagovoril tudi madžarski premier Viktor Orban. Opozoril je, da v številnih evropskih državah zatiranje tistih, ki se borijo za svobodo, narašča. »Svoboda v Evropi in zlasti v Bruslju je ogrožena,« je še dodal.

Organizatorji so sicer od petka zvečer iskali prostor za izvedbo srečanja, potem ko so jih pred tem zavrnili v bruseljski dvorani Concert Noble in v hotelu Sofitel.