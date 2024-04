V torek okoli 10. ure so bili policisti obveščeni o požaru v Unišah na območju policijske postaje Šentjur. Zagorelo je v objektu, del katerega je tudi mizarska delavnica. Po dosedanjih ugotovitvah policistov je do požara prišlo na motorju dozirnega polža za sekance. Ogenj se je razširil v skladišče sekancev in delavnico, policisti pa so tujo krivdo za nastanek požara izključili.

Nekaj pred 20. uro so bili policisti obveščeni o požaru v Vrhovem na območju policijske postaje Laško, kjer je v garaži stanovanjske hiše zagorelo osebno vozilo. Po ugotovitvah policistov je do požara prišlo zaradi napake na motorju, tuja krivda je izključena.

V večernih urah v torek pa so policisti požar obravnavali tudi v Radljah ob Dravi. Ogenj je uničil dve osebni vozili, parkirani pod nadstreškom stanovanjske hiše, nadstrešek in ostrešje stanovanjske hiše. Vzrok požara še ni potrjen, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.