Ljubljana, Drzavni zbor. Izredna seja DZ, na kateri so med drugim obravnavali novelo zakona o zdravniški službi in predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na fotografiji Vodja poslanske skupine NSi: Janez Cigler Kralj (Foto: STA)