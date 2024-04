Ekipe iz vsake konference, ki so končale od sedmega do desetega mesta v rednem delu sezone, se potegujejo za zadnji dve vstopnici za končnico.

Format, ki ga je liga NBA uvedla leta 2021, je bil neusmiljen do Golden Stata. Prvak iz leta 2022 se je poslovil od nadaljevanja.

Keegan Murray je za kralje dosegel 32 točk, De'Aaron Fox jih je dodal 24, Sacramento Kings pa so ostali pri življenju v dodatnih kvalifikacijah in izločili Golden State.

Kralji, ki so se maščevali bojevnikom po lanski izločitvi v prvem krogu končnice s 4:3 v zmagah, so si tokrat priigrali pravico do boja za zadnjo vstopnice na zahodu. V petek bodo gostovali pri pelikanih, zmagovalec te tekme pa se bo kot osmi v zahodni konferenci uvrstil v končnico.

Medtem pa je prvi zvezdnik lige LeBron James z Lakers premagal New Orleansa Pelicans in si prislužil bitko s prvaki, Denver Nuggets v prvem krogu končnice. V soboto jih čaka prva tekma tega dvoboja, ki se je lani končal s prevlado Denverja.

James je proti pelikanom dosegel 23 točk, devet podaj in devet skokov, jezerniki pa so si v dodatnih kvalifikacijah z zmago zagotovili mesto v končnici.

»Nocoj smo pokazali, kaj smo sposobni narediti tako v napadu kot obrambi,« je dejal James, čigar ekipa vstopa v končnico z 12 zmagami na zadnjih 15 tekmah. »Trenutno imamo dobro ekipo, dobro rotacijo igralcev, dober načrt in fantje so pripravljeni na boj.«

Medtem pa so se pelikani znašli na robu izpada, za nameček pa ne vedo, kaj bo z zdravjem zvezdnika Ziona Williamsona, ki se je poškodoval v zadnjih minutah dvoboja. Williamson je zbral 40 točk in 11 skokov. Toda kmalu po izenačenju na 95. točki se je po poskusu meta na koš poškodoval in predčasno zapustil parket.

Trener pelikanov Willie Green je po tekmi dejal, da gre za bolečine v levi nogi. »Jutri po pregledih bomo izvedeli kaj več,« je dejal Green.