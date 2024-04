Trener Zoran Zeljković na klopi Olimpije sedi od oktobra lani, ekipo je na tekmah prve lige vodil 19-krat in ob 11 zmagah in sedmih remijih edini poraz doživel decembra lani na večnem derbiju v Ljudskem vrtu z 1:3, potem ko je Maribor po mrku Ljubljančanov že po 22 minutah vodil s 3:0. »To je bil zame najbolj boleč poraz,« se je spominja Zeljković, ki se je tedaj uštel, ko je na klop posedel bojevitega Doffa. Kot rojeni Ljubljančan bo v vlogi trenerja Olimpije prvič vodil ekipo na derbiju v Stožicah, zato bo zanj tekma nekaj posebnega, saj s tem živi svoje sanje. Obenem čuti še večjo odgovornost in dela vse, kar zna, da bo Olimpija boljša, kot je trenutno.

Na stadionu bo več kot 4000 gledalcev

Olimpija si je z zmago s 3:1 proti Domžalam na derbiju Ljubljanske kotline priigrala lepo popotnico. »Popotnica je dobra, a za derbi to ni nobena prednost. V derbiju takšne stvari ne štejejo; ne štejejo lestvice, ne forma, ne zadnja tekma. Pričakujem zelo težko tekmo, boljše vreme kot dan pred tekmo in takšno našo igro, kot jo znamo prikazati. Naša podoba je vse boljša. Vse bomo naredili za to, da bomo imeli posest žoge in narekovali ritem,« je načrt razkril Zeljković. Olimpija ima velike težave v obrambi, saj na vsaki tekmi prejme gol ali dva, zadnjič je mrežo ohranila nedotaknjeno 24. februarja ob zmagi v Kidričevem. Povratnik po poškodbi Matevž Vidovšek v vratih še ni v formi, saj je na treh tekmah prejel pet golov. Maribor prav v napadu s Soudanijem, Jakupovićem in Iličićem premore največ kakovosti, zato ljubljansko obrambo čaka zahtevna naloga. »Gole prejemamo na različne načine. V Domžalah je obramba delovala boljše kot na prejšnjih tekmah. Če želimo premagati Maribor, moramo biti še veliko boljši. Pričakujem zelo organiziran Maribor, ki je z novim trenerjem naredil velik napredek in premore obilo kakovosti, a najbolj bomo odvisni od samih sebe,« je dodal Zeljković pred tekmo, za katero je bilo včeraj prodanih 4000 vstopnic.

Tudi Olimpija, pri kateri bo zaradi rdečega kartona manjkal Agba, stavi na napad, saj sta gole začela dosegati Florucz in Bristrić, tudi Durdov je vse bolj uigran. »Veseli me, da gole dosegamo iz različnih položajev. To pomeni, da smo nevarni kot ekipa in nismo odvisni le od enega posameznika. Nekateri fantje so naredili velik napredek, a imajo še veliko rezerve,« je bil zgovoren Zeljković, ki je veliko pozornosti namenil Floruczu. Prizna, da Avstrijcu z romunskimi koreninami »vseskozi teži«, ker je prepričan, da je sposoben velikih stvari, zato od njega zahteva vedno več in mu ne dovoli, da je v coni udobja. »Ko se pogovarjam s Floruczom, imam občutek, kot da se pogovarjam s svojo hčerko. In da si misli, joj, kako mi težiš. Verjamem, da bo nekoč razumel, da je to v dobrobit ekipe in njega. Če bo želel igrati vrhunski nogomet, bo moral delati to, kar počne zadnje tekme. Očitno je stvari dojel in ni naključje, da je videti tako dobro,« je bil slikovit Zeljković in razkril cilj. Če Olimpija že ne bo prvak, želi biti vsaj najboljša ekipa spomladi.

Maribor želi izničiti sedem točk zaostanka

Olimpija ima pred Mariborom sedem točk prednosti, vendar so v Ljudskem vrtu odločeni, da zaostanek izničijo. Ekipa, ki bo tekmovanje končala na drugem mestu, bo kvalifikacije za konferenčno ligo začela šele v drugem krogu, tretjeuvrščeni pa v prvem. Igralec Maribora Marko Božić je dejal, da si Maribor ne zasluži tretjega mesta, ampak višjo uvrstitev. »Na koncu lestvica nikoli ne laže. Vedno si tam, kjer si zaslužiš,« mu je odgovoril Zeljković, ki je vesel podpore vodstva kluba in navijačev. A nepisano pravilo na območju nekdanje Jugoslavije je, da ko vodstvo kluba javno podpira trenerja, je to znamenje, da razmišlja o njegovi zamenjavi. »Zavedam se, da me drži le rezultat. Velike stvari lahko narediš le dolgoročno, posameznik ne more narediti vsega. Kot klub bomo morali postoriti še marsikaj, če bomo želeli znova ustvarjati vrhunske rezultate,« je vodstvu kluba sporočil Zeljković.

»Največja nevarnost je ta, da Olimpija igra doma. Ima kakovost, tako individualno kot kolektivno. Zaradi individualne kakovosti deluje, da včasih niso kolektivni, a imajo svoje ideje in principe. Tudi mi imamo svoje kvalitete in načrt, da bomo lahko odgovorili na igro Olimpije,« je napoved trenerja Maribora Anteja Šimundže.