Letošnjega aprilskega poletnega vzdušja je konec. Kratke rokave, kopalke in sončne kreme bodo spet zamenjala topla oblačila. Pregovorno najbolj muhasti mesec v letu je svoj sloves upravičil še preden se je končal. Po nadpovprečno vročih dneh bo druga polovica aprila zaradi dotoka hladnega zraka občutno hladnejša od prve. Po napovedih vremenoslovcev bodo v prihodnjih dneh ponekod najvišje dnevne temperature več kot pol nižje kot v minulem obdobju.

Nalivi s sodro, sneg do nižin in močna burja

Za nenavaden vremenski preobrat je bila kriva izrazita hladna fronta, ki se še vedno pomika prek naših krajev. Okoli poldneva je najprej začelo močno deževati v Pomurju, Prekmurju ter delih Štajerske, Zasavja in Koroške. Nevihtna fronta od severovzhoda je poleg konkretnega padca temperatur s seboj prinesla tudi močan veter, nevihte, sodro in sneg. Ta je ponekod že zgodaj popoldne pobelil celo terene do nižin. S snegom prekrita je bila denimo tudi plaža ob Velenjskem jezeru, kjer je bilo vzdušje še minuli konec tedna kot sredi kakega poletnega vročinskega vala: polno ljudi, ki so se sončili in namakali v vodi.

Močan veter, zaradi katerega so na Agenciji RS za okolje (Arso) izdali oranžno vremensko opozorilo, ni prizanesel niti jugozahodu države in osrednji Sloveniji. Snežna nevihta se je razbesnela tudi nad prestolnico in presenetila mnoge, ki so hiteli domov z dela. Zaradi burje je bil popoldne na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, enako je veljalo za regionalno cesto Razdrto-Podnanos-Vipava. Zvečer so najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali 100 kilometrov na uro.

V strahu zaradi pozebe in snegoloma

Oranžno opozorilo je bilo za južno polovico države izdano tudi zaradi snežnih razmer. Vremenske nevšečnosti so domala po vsej državi veliko preglavic povzročile tudi udeležencem v prometu. Prišlo je do več trkov vozil, nastajali so kolone in zastoji. Na zasneženih predelih je bila potrebna zimska oprema, na delu so bile plužne službe. Cesta čez prelaz Vršič je bila zaprta, na prelazih Korensko sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh so bile obvezne verige.

Gasilci so morali s cestišč odstraniti več podrtih dreves in vej, posredovali so tudi zaradi zalitja in poplav meteornih voda. Ponekod so nevarnost povzročale viseče pločevine s streh objektov, zvečer pa so v nebo še posebej s strahom pogledovali kmetje in sadjarji. Bolj kot nižanja temperatur in grozeče pozebe so se bali podrtega sadnega drevja zaradi snega.

Morda pa je bil ob včerajšnjem žalostnem vremenu komu vseeno vsaj malce v uteho stari slovenski pregovor, ki pravi: Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo kasneje... Kakor koli, ponoči so padavine po državi ponehale, veter se je umiril, burja na Primorskem je oslabela. Slovenci se bomo jutri zbudili v sveže zimsko jutro, po napovedih vremenoslovcev pa naj bi ohladitev trajala dober teden.