Sanacija po poplavah: Prvi obnovljeni kranjski most

V kranjski krajevni skupnosti Besnica so se razveselili novega mostu čez tamkajšnji istoimenski potok. Starega so namreč močno poškodovale lanske avgustovske poplave in ni bil več uporaben. Na Mestni občini Kranj zagotavljajo, da so prebivalci zaselka Brsc zdaj varni pred morebitnimi novimi stoletnimi vodami.