Nesposobni ruski obveščevalci

Včeraj so po hekerskih napadih na spletne strani državnih institucij na vrsto prišle tudi občinske spletne strani. Napad je bil podoben kot na državne spletne strani, zato gre verjetno ponovno za napad ruskih hekerjev, ki naj bi imeli tesne vezi z ruskimi obveščevalnimi službami in ki so na omrežju X pred nekaj tedni napovedali kampanjo proti Sloveniji. Včeraj je bila med napadenimi tudi stran Mestne občine Ljubljana.