Prva spletna oddaja Zdravnik ob 18h, ki je skupni projekt Dnevnika in družbe Aetas, je v marcu naletela na dober odziv javnosti. V prvi oddaji se je voditeljica Vanja Badovinac z izr. prof. dr. Damjanom Osredkarjem, predstojnikom Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, pogovarjala o redkih boleznih. Pogovor si lahko ogledate na spletni strani www.zdravnikob18h.si ali na Dnevnikovem YouTube kanalu.

Dileme o načrtovanju otrok

Varna spolnost in zaščita pred neželeno nosečnostjo sta le dve od številnih skrbi večine žensk. Čeprav se zdi, da je o tem že vse napisano in povedano, se v naši družbi ponovno zastavljajo vprašanja o spolnosti in načrtovanju otrok, ki so se zdela že pozabljena. Pred izbiro prve kontracepcije se zagotovo priporoča obisk ginekološke ambulante, a zaradi pomanjkanja ginekologov se znajdejo v začaranem krogu.

Kakšen vpliv ima kontracepcija na telo in zdravje ženske? Kakšen odnos do izbire kontracepcije imajo ženske različnih generacij? Kako varno se pri nas vedemo v spolnosti? Na ta in še številna druga vprašanja bomo odgovorili v novi pogovorni oddaji Zdravnik ob 18h in razblinili nekaj predsodkov, ki krožijo okoli teh vprašanj.

Vabimo vas, da vprašanja za našo sogovornico o varni spolnosti, izbiri kontracepcije ter ostalem, kar vas zanima na področju spolnosti, pošljete na elektronski naslov zdravnikob18h@dnevnik.si.

