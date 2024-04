Javno pismo družinskih zdravnikov v Sloveniji

Tudi družinski zdravniki v Sloveniji imamo dovolj.

Družinski zdravniki predstavljamo največjo skupino specialistov v Sloveniji in v vsaki ambulanti obravnavamo dnevno približno 50 bolnikov. Večino oskrbimo dokončno in to za najmanjši možen strošek. Naše delo zajema vse od preventive, do vodenja kroničnih bolnikov in nujne medicinske pomoči – delo, ki si ga družinski zdravniki v mnogih drugih državah Evropske unije (EU) sploh ne predstavljajo. A ob vseh teh zadolžitvah zaslužimo le svojo osnovno plačo, zviša se nam le na račun dežuranja.

Situacija v Sloveniji je takšna, da nas je v družinski medicini velika večina zdravnic, mater in žena, zato je odsotnosti več kot v drugih specialnostih. Zaradi prekomernih obremenitev smo pred nekaj leti v pogajanjih z vlado dosegli dogovor, da se bo število opredeljenih pacientov na družinskega zdravnika postopno zmanjševalo, saj preveliko število opredeljenih bolnikov zdravniku onemogoča kakovostno delo. Nujno potrebno je razširiti mrežo in privabiti nove zdravnike v družinsko medicino, saj nas je kronično premalo.

Upali smo, da nam bo postopno manjšanje števila opredeljenih bolnikov omogočilo strokovno delo, bolnikom pa ustrezno obravnavo in primerno zdravljenje. Žal pa podatki kažejo, da se je povprečna obremenjenost zdravnikov v ambulantah družinske medicine le minimalno zmanjšala. Zato nas zelo skrbijo pozivi, da je potrebno število opredeljenih bolnikov na enega zdravnika še povišati, namesto da bi se od vlade zahtevalo, da uredi pogoje dela, poveča število zdravnikov v družinski medicini in s tem poveča dostopnost do družinskega zdravnika. Vlada bi morala z ustreznimi ukrepi naslavljati vsebino in bistvo zdravnikovega dela ter zdravnika razbremeniti administrativnih opravil, a žal z odloki in ukrepi išče le bližnjice in matematične poti, ki delo samo še bolj zapletajo. Zdravniki in bolniki bi morali biti vključeni v sistem reševanja, zato na upravljanje z odloki ne pristajamo, niti v imenu zdravnikov niti bolnikov.

Reševanje obravnave bolnikov brez izbranega zdravnika v ambulantah za neopredeljene je postavilo ceno dela zdravnika družinske medicine in nakazalo smer reševanja problema, mogoče tudi s statusom deficitarnosti poklica. Že desetletje opozarjamo, da bo število zdravnikov v družinski medicini v naslednjih nekaj letih hitro upadlo, saj se bo upokojila skoraj četrtina zdravnikov v splošnih ambulantah.

Že zdaj ne zmoremo bolnikov ustrezno obravnavati, ker imamo premalo časa. Če se bo čas, predviden za enega pacienta, še bolj zmanjšal bomo zdravniki družinske medicine kmalu lahko pisali le še recepte. Žal se taki situaciji bližamo s hitrimi koraki. Uveljavitev delovnega časa po evropski direktivi, to je 40 ur in 8 nadur na teden, je na primarnem nivoju že pokazala, da v manjših zdravstvenih domovih ni več mogoče izpeljati ambulantnega dela, ampak le še nujno medicinsko pomoč. V večjih za silo delo še izpeljemo, a na račun dejstva, da v ambulantah dnevno nadomeščamo odsotne kolege. Te situacije ne more popraviti zaposlovanje administratorjev in tudi ne medicinskih sester, saj je tudi njih na trgu premalo.

Na koncu je vedno zdravnik tisti, ki obravnavo zaključi in nosi tudi vso odgovornost. Bolniki hodijo k zdravniku, zato na primarju ne bomo rešili situacije s povečevanjem števila sodelavcev v timu, ampak z večjim številom zdravnikov.

Družinska medicina žal doživlja erozijo in posledice se bodo v naslednjih letih pokazale z vso močjo. Teža zdravljenja se bo spet prenašala na sekundarni nivo, ne bo preventive in nadaljnjega vodenja bolnikov, povečala se bo obolevnost in s tem umrljivost med državljani, s tem pa tudi kvaliteta življenja. In ker nam je mar, imamo dovolj sprenevedanja in ignorance, ki ju kaže vlada do nas zdravnikov in vas državljanov. Zato pozivamo državljane Slovenije, da se zavzamejo za dostopno, varno in strokovno zdravstvo. Zdravniki sami očitno nismo dovolj pomemben člen te družbe, da bi nas politika slišala.

Zdravniki družinske medicine smo bili v času stavke skoraj enako dostopni kakor običajno, iz preprostega razloga, da skoraj vse, kar delamo, sodi v minimum delovnega procesa. Smo tako rekoč prva bojna linija, tisti, s katerimi se bolniki srečajo najprej. Ne smemo dovoliti, da neprimeren odnos vlade do nas in bolnikov pripelje vse v situacijo, ko državljani ne bodo več mogli do nas. Ne zato, ker mi ne bi hoteli, ampak zato, ker NAS NE BO!

Seznam 336 podpisnikov pisma:

Janez Emeršič, Jana Golub, Tatjana Hren, Alenka Antolinc Košat, Tanja Pavlovič, Iztok Rozman, Darinka Rupnik, Vesna Stefanovič, Mateja Plut Švigelj, Katarina Bratož Vidmar, Janez Zupančič, Janja Omejec Strnad, Špela Stražišar, Lana Pivk Kompolšek, Primož Nagode, Matic Kelvišar, Vlatka Rokvić, Katarina Žirovnik Kuster, Nika Ahačič Srednik, Ester Dolenc, Tjaša Valantič, Nives Kerševan, Milica Milovanović, Polona Campolunghi Pegan, Matjaž Divjak, Jasna Rovčanin, Eva Poljanec, Mirjam Bizjak Velikonja, Daša Kumprej, Tanja Vončina, Blaž Princes, Urška Zaletel, Metka Munih, Martina Grgič, Janja Grošičar Bernat, Dragana Pajčin Sarjanović, Dušan Senica, Jurica Ferenčina, Ivana Jelovčan, Jurij Pesjak, Dragana Đukić, Miha Trinkaus, Karin Malešič, Alojz Stopar, Mirjana Pavkov, Danica Groboljšek, Andreja Podbregar Marš, Žan Ferant, Mateja Oblak, Tanja Reberšek Erjavec, Pavla Rode Zalokar, Urška Kladnik, Alenka Kobal, Gregor Kralj, Stanka Brilej Kokotec, Ingrid Kus Sotošek, Janja Ojsteršek Radej, Eva Medvešček, Nina Pokorn, Mojca Zaviršek, Gaja Ključevšek, Urška Medved, Darja Bastič, Darja Smolej, Erna Sajovic Roglič, Aljaž Vesenjak, Roman Kralj, Jerica Obreza, Laura Markelj, Luka Kristanc, Maja Logar Polajnar, Tatjana Kitić Jaklič, Ana Špehar, Martina Šoklič, Martina Demšar, Martina Horžen, Andreja Štular, Milojka Župljanin, Tina Pernuš Seč, Mariša Lombar, Mariša Ogris, Maruša Arnejšek, Barbara Prosen Udir, Zala Dragonja, Zoja Pavlin Destovnik, Neža Kralj Rotar, Marija Gašperlin Kuralt, Alenka Bizjak, Valerija Vipotnik Zupanc, Erika Tratnik, Andreja Fratina, Andreja Dolinar, Katarina Cotelj, Estera, Finci Leskovar, Andreja Smukavec Krajnik, Barbara Vavken, Natasha Gievska, Polona Blaznik, Urška Biček, Marta Štukl Sever, Milan Udir, Nataša Kern, Simona Kos, Gaja Leben, Veronika Šenk, Andrej Pangerc, Andreja Štular, Astrid Lui Rusjan, Branka Radi, Kapel Jasmina, Radovan Radulović, Karja Brozina Occhiena, Anton Pejić, Maja Cencič, Aleš Kajtna, Urška Herlah, Bojan Leskovšek, Tamara Elbl, Maja Rozman, Polona Rudolf, David Osredkar, Jasmina Ristić, Anja Krek, Tanja Tavčar, Marija Sevšek Podobnikar, Anja Torkar, Nina Prešeren Ovčak, Jan Peršin, Anja Krek, Tina Kajzer, Lucija Parkelj, Branka Štigl, Rajko Vajd, Tanja Zelinka, Petra Zajc, Marija Repolusk, Nataša Maguša Lorber, Viktorija Jančar, Eva Čander, Katja Krajnc, Tamara Kovačevič, Miodrag Balat, Petra Lobnik Paul, Nataša Korade, Tadeja Čeh, Sašo Duh, Simona Šilec, Jasmina Kolar, Ibraim Džabiri, Manja Budja, Karmen Kaiser, Tina Hozjan, Nina Mladenović, Barbara Pregl, Darja Marija Žnidaršič, Mateja Škrjanec, Mojca Miholič, Monika Jevšenak Peršolja, Olga Lonec Pogačar, Tadeja Škerl Pahernik, Nataša Podbregar, Sanja Bulatović, Tanja Buser, Lusien Fijavž, Simona Graselli, Romana Jordan, Simona Kajba Veninšek, Marija Komerički Gržinič, Martina Medved Fijavž, Gregor Moleh, Ana Planinc Trbovc, Alenka Popovič, Katja Presečnik Čebular, Damjana Smole, David Sopotnik, Ana Žvižej Cvetič, Andreja Zupančič, Metka Ošljak, Katarina Skubec Moćić, Milan Rajtmajer, Nina Kurnik, Vanja Kos, Boris Kos, Andrej Plut, Judita Trunk, Nevenka Šečer Dolenc, Nina Starašinič, Teja Novak Klemenc, Almira Tršan Balažič, Jana Plavc, Sonja Gruden, Jasmina Lukač, Darko Taseski, Tina Vaupot, Iris Hvala Krušič, Tina Krenker, Dušanka Kavšek, Danaj Hočevar, Mateja Kokalj Kokot, Naneta Legan Kokolj, Marko Virant, Mojca Klančar Dolinar, Janko Dolinar, Denis Voga, Domen Kocjan, Nina Rot, Ana Petek Veber, Katarina Verdnik Žilavec, Teja Krašna, Veronika Vezjak, Julija Ogrin Papič, Srđan Mančić, Jasna Krmec, Lucija Galič, Maja Dolanc Ferant, Manca Zupan, Vladimir Krstevski, Miroslav Jovanović, Amna Sarajlić, Jurij Hafner, Špela Šorli, Maja Gregorčič, Maja Fortunat, Mihaela Strgar Hladnik, Barbara Ferjan, Goran Mitrović, Aleksandra Visnovič Poredoš, Blanka Bradeško Kranjčevič, Janusz Klim, Marjetka Demšar, Doroteja Drobnič Kovač, Lara Peterlin, Gregor Rakar, Mirjam Zemljak, Anja Zidanšek, Pia Zabavnik Piano, Petra Veber Lenarčič, Nataša Poherc, Amira Hajdarević, Angelika Marjetič Ulčakar, Sara Melanič, Majdka Oberstar Pozaršek, Maja Vrhovec, Maja Strmole, Alenka Bahovec, Andreja Bahovec, Larisa Lovišček, Tatjana Cvetko, Irina Pirjevec, Klara Suhadolnik, Sanja Stanišič, Blaž Fujs, Sabina Jurkovnik Radojevič, Zlatko Čičigoj, Silvana Damnjanovič, Orjana Hrvatin, Irena Primožič Koradin, Sanela Tepšič, Tomislav Vitezica, Branislav Červenjak, Manca Podjed, Benjamin Štagar, Živa Mohar, Aneta Georgieva, Klara Požar, Dražen Žagar, Aljaž Šemrov, Ana Kermavnar Marinšek, Jelena Pajović, Karin Ivančič, Andreja Skok, Ana Marinčič Boštjančič, Petra Hojsak Debevec, Tanja Čehovim, Sabina Trpin, Magda Čeč Doles, Orhideja Dimc, Irena Vatovec, Dušan Baraga, Sašo Kavčič, Suzana Makoter, Miha Lavre, Tina Virtič Potočnik, Tina Tomšič, Mila Mršič, Mirjana Ninkov, Tatjana Kolenc, Mihaela Car Matjašič, Miran Fakin, Tadeja Godnič Pogačnik, Ljubislava Škibin, Mojca Lombardo, Tanja Petković, Mateja Guštin, Nina Presker, Snežana Kocijančič, Polona Sagadin, Karmen Pahor, Irena Vester, Miran Kolar, Branko Jerković, Miro Lasbaher, Marjanca Prelog, Mitja Mlakar, Maja Pelcl Veršič, Metka Marković Lesnjak, Iztok Kos, Mihael Majerič, Vlasta Ekart Fakin, Alenka Rokavec, Petra Krajnc, Miha Brenčič, Lidija Žitnik, Aljaž Čuš, Branka Popović, Mojca Voljč, Brigita Cvetko, Matija Jakopanec, Karmen Pišek Šuta, Zoran Koren, Borut Kostanjevec, Andrej Levanič, Aleksander Purg, Mateja Marčec, Marko Bricelj, Dušanka Meglič, Primož Horvat, Robert Ekart, Lea Školnik, Mojca Mihelak, Kristina Elena Nikolajevič, Mateja Grat, Primož Novak, Klara Birk, Zala Grošelj, Kostja Jelinčič, Robert Kramar, Irena Kramar, Matej Končarević, Matevž Krašna, Nataša Bratina, Lilijana Horvat Jezeršek, Pia Lapajne, Polonca Lampe.