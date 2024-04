V Ljubljani so izbranci Eda Terglava v Tivoliju tekmo odločili praktično v prvi tretjini, ko so povedli s 3:0, v Beljaku pa so v drugi dosegli kar štiri gole. Tri z igralcem več, prvega je prispeval Matic Podlipnik (21.), nato pa se je s tremi zaporednimi goli izkazal Anže Kuralt (32., 24., 37.). V zadnji tretjini sta v polno zadela še Jan Drozg (44.) in Ken Ograjenšek (52.).

Igralci spoštujejo sistem in dogovore

Že pred obračunoma z Avstrijo je slovenski selektor napovedal, da bo preizkusil vse igralce, saj naj bi danes seznam kandidatov za odhod v Italijo nekoliko skrčil. Toda sodeč po obeh tekmah ga čaka vse prej kot lahko delo. Danes so tako korektno svoje delo opravili napadalci ljubljanske Olimpije Žiga Mehle, Miha Beričič in Jaka Sodja, ki v četrtek niso igrali, v vratih pa je blestel Žan Us, medtem ko je Gašper Krošelj počival, rezervni vratar pa je bil Luka Kolin.

V prvi tretjini so imeli več od igre avstrijski hokejisti, ki so igrali brez reprezentantov celovškega KAC in Salzburga, ki sta danes igrala četrto tekmo finala lige ICEHL. Proti vratom Usa so sprožili osem strelov, slovenski hokejisti na vrata Thomasa Höneckla dva manj. V drugi tretjini se je igra popolnoma preselila pred avstrijska vrata, predvsem pa so Terglavovi izbranci odlično izkoriščali prednost igralca več. Od desetih strelov so štiri spremenili v zadetek, na drugi strani je Us posredoval le petkrat. Visoko vodstvo razigranih risov ni uspavalo in po dveh lepih akcijah, v katerih so sodelovali vsi hokejisti na ledu, so iz enajstih strelov še dvakrat premagali nemočnega avstrijskega vratarja, medtem ko je slovenski ubranil vseh sedem strelov.

»Na obeh tekmah je bil pristop pravi, igrali smo enostavno in pritisnili na Avstrijce. Zadovoljen sem z obema predstavama, veseli me, da igralci spoštujejo sistem in dogovore. Dobra je tudi kemija med starejšimi in mlajšimi hokejisti,« je bil po novi visoki zmagi svojih izbrancev zadovoljen Edo Terglav.

Vse manj možnosti za četverico iz Bremerhavna

Čeprav slovenski selektor ne more računati na Blaža Gregorca, Žigo Jegliča, Miho Verliča in Jana Urbasa, ki so se uvrstili v finale nemškega državnega prvenstva, ter vratarja Mitjo Pintariča, ki je z Rouenom v finalu francoskega prvenstva proti Bordeauxu izenačil na 2:2 v zmagah, ima, vsaj za zdaj, sladke skrbi. Medtem ko prihod Pintariča ni vprašljiv, je bolj zapleteno glede hokejistov Bremerhavna, ki bodo svojo prvo finalno tekmo z Berlinom igrali 17. aprila. V najboljšem primeru bodo prvenstvo končali 23. aprila, če se bo finale končal po štirih tekmah, v najslabšem šele 30. aprila, ko bo Slovenija v Bolzanu že odigrala svojo drugo tekmo.

»Bolj kot na tiste, ki jih ni, se moramo osredotočiti na te, ki so. Iskreno, težko verjamem, da bodo člani Bremerhavna na voljo reprezentanci, če bodo, toliko bolje, saj vemo, za kako kakovostne igralce gre. Ker nočemo biti odvisni od njih, že od začetka sestavljamo peterke z mešanico starejših in mlajših hokejistov, tako da imamo hitrost, agresivnost in izkušenost,« ne želi preveč računati na dodatno pomoč selektor risov.

Na današnjem treningu bo Terglav, kot rečeno, svojim izbrancem sporočil, na koga v nadaljevanju ne računa več. Prihodnji teden, v četrtek in petek, slovenske reprezentante čakata novi tekmi, obe v Bytomu na Poljskem. Danes so Poljaki doma premagali Madžare s 5:2, jutri pa bosta ekipi igrali še eno tekmo. Prav Madžari in Italijani, ki bodo jutri in pojutrišnjem v gosteh igrali s Francijo, naj bi bili v Bolzanu glavni konkurenti slovenskim hokejistom v boju za vrnitev v elitno divizijo. V skupini bodo še reprezentance Japonske, Južne Koreje in Romunije.

*** 4 ​slovenski igralci igrajo za ekipo Bremerhavna, na katere selektor Edo Terglav ne more povsem računati, saj se nemško državno prvenstvo zavleče v čas svetovnega prvenstva.