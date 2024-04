»Naredile smo preveč napak v obrambi, kjer smo bile v prvem polčasu preveč nežne, in tudi v napadu, kjer smo zgrešile preveč stoodstotnih priložnosti. Oboje bomo morale izboljšati na preostalih dveh tekmah,« je vse slabosti slovenskih rokometašic na uvodni tekmi olimpijskega kvalifikacijskega turnirja razkrila Alja Varagić, desno krilo slovenske reprezentance.

Paragvajke so lahko zelo neugodne

Že njene besede nakazujejo, kakšna bo morala biti igra slovenske reprezentance v nadaljevanju turnirja, če se bo hotela pridružiti slovenskim rokometašem v Parizu. In to že danes, ko se bodo pomerile s Paragvajkami, ki tako kot Slovenke še nikoli niso igrale na olimpijskih igrah. Na petih svetovnih prvenstvih, kolikor so se jih do zdaj udeležile, so bile najvišje pred enajstimi leti, na 21. mestu. Decembra lani v Skandinaviji so bile 29. Pred sedmimi leti na SP v Nemčiji so jih Slovenke v skupinskem delu tekmovanja premagale z 28:22.

Številke torej niso na strani Paragvajk, vendar so v četrtek pošteno namučile Črnogorke. Trinajst minut pred koncem tekme so zaostajale le za gol (22:23), na koncu je bilo 25:30, kar je dovolj veliko opozorilo tudi za izbranke Dragana Adžića. Njihova najboljša strelka je bila desna zunanja igralka Fernanda Insfran Mora, med strelke se je vpisalo le še pet igralk, v črnogorski reprezentanci je prav tako devet golov dosegla Dijana Mugoša.

»Videli smo, da igrajo agresivno v obrambi, zelo uspešne so bile v tranziciji, kar recimo mi proti Nemkam nismo bili. Njihove zunanje igralke so nizke, igrajo hitro, veliko spreminjajo svoj ritem igre s ciljem, da si zagotovijo čisto pozicijo za strel proti golu, prav tako imajo gibljivo krožno napadalko. V obrambi bomo morali igrati čvrsto, bolj povezano in agresivno znotraj devetih metrov, predvsem pa si več pomagati,« je pred današnjo tekmo s Paragvajem dejal slovenski selektor Dragan Adžić, ki se dobro zaveda, da bo najverjetneje ključna tekma za odhod v Pariz vendarle nedeljska proti Črni gori.

Popovićeva ni v skrbeh

»Dekleta so bolj kot o Paragvajkah, ki so jih visoko premagale že decembra na svetovnem prvenstvu, razmišljale o Nemčiji in Sloveniji. Najpomembnejše je, da smo osvojili obe točki,« je bila po sicer morda nekoliko težko priborjeni zmagi proti Paragvaju popolnoma mirna Bojana Popović, selektorica črnogorske reprezentance, ki bo že danes s svojimi izbrankami skušala premagati domačinke turnirja. V tem primeru bi se kaj lahko zgodilo, da bi o potnicah na OI odločala gol razlika.

S Popovićevo na klopi so Črnogorke predlani na EP v Ljubljani osvojile bronasto kolajno, decembra lani pa so bile na SP sedme. Do največjih uspehov so prišle pred dvanajstimi leti, ko so bile na olimpijskih igrah v Londonu druge, istega lega na EP v Beogradu pa so v finalu s 34:31 premagale Norvežanke. Na obeh tekmah z Adžićem na klopi, medtem ko je Popovićeva, nekoč neuresničena želja Zorana Jankovića, da bi igrala za Krim Mercator, črnogorski dres nosila samo na OI.

Na uradnih tekmah sta se reprezentanci Črne gore in Slovenije pomerili že nekajkrat, še več je bilo prijateljskih tekem. Več uspeha so sicer imele Črnogorke, toda zadnjo uradno tekmo so na SP v Španiji z 28:18 dobile slovenske rokometašice.