Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret sijajno nadaljuje kitajsko turnejo. Po zmagi v svetovnem pokalu v balvanskem plezanju je bila suverena tudi na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Wujiangu. Slovenska šampionka je v kvalifikacijah končala na vrhu skupaj z Italijanko Lauro Rogora in domačinko Zhilu Luo. Vse tri so osvojile po dva vrhova. V polfinale, ki bo danes ob 9. uri, sta napredovala tudi Mia Krampl in Luka Potočar. V moški konkurenci so bili v kvalifikacijah najuspešnejši štirje tekmovalci, in sicer Japonca Sorato Anraku in Taisei Homa, Američan Colin Duffy in Britanec Toby Roberts. Finale bo jutri ob 13. uri.

Brez polfinala od Slovencev le Martin Bergant

»Kvalifikacijski nastop je bil takšen, kot mora biti. Sama sem bila po tekmi na balvanih malo utrujena, kljub temu pa sem vse naredila, kot je treba, in prav veselim se polfinala. Kvalifikacije so bile super in tudi smeri niso bile pretirano težke. Pa tudi s prehodom z balvana na 'štrik' ni bilo težav, saj oboje ves čas treniram,« je po tekmi povedala Janja Garnbret.

»Te prve tekme so vedno nekaj posebnega, saj ne veš, kaj pričakovati in kako so pripravljeni tekmeci. In tudi tokrat je bilo tako. Smeri so bile tehnično zahtevne in so zahtevale težke in fizično naporne gibe. Pa tudi dnevna forma je bila slaba, nisem se počutil tako dobro kot na balvanih. Vseeno sem vesel, da sem prišel v polfinale. Poskušal se bom dobro spočiti in ne dvomim, da je jutri nastop lahko zelo dober, saj je forma zelo dobra. Jutri to lahko v polfinalu potrdim. A bomo videli,« je povedal Luka Potočar, ki se je v polfinale prebil na repu nastopajočih, in sicer s 26. dosežkom. Od Slovencev je v kvalifikacijah nastopil še Martin Bergant, ki je tekmovanje končal na 51. mestu. Najboljši Slovenec na uvodni tekmi sezone v balvanih Anže Peharc pa je že na poti v domovino. Kot so potrdili na slovenski zvezi, se je deveti s prve tekme sezone odločil, da bo tekmo v težavnosti izpustil, ker se želi v miru pripravljati na olimpijske kvalifikacije.

Mia Krampl ima rezerve

Z 20. mestom v kvalifikacijah in uvrstitvijo v današnji polfinale je bila zadovoljna tudi Mia Krampl: »Začetek sezone je vselej stresen. Vesela sem, da sem prebila led v težavnosti ter napredovala v polfinale. Z nastopom nisem preveč zadovoljna. Eno smer sem odplezala slabo, saj nisem bila sproščena, zato tudi nisem nastopila 'na polno'. V drugi smeri mi je odneslo roko in sem padla spočita, tako da bi bil rezultat lahko veliko boljši.«

Na prvi tekmi sezone v težavnostnem plezanju je bilo prijavljenih 128 plezalcev in 107 plezalk iz 37 držav. Veliko pozornosti je požela Južnokorejka Jain Kim, ki je nastopila na svoji jubilejni 100. tekmi v težavnosti.