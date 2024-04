Tim Gajser (HRC) ima za seboj spodbuden začetek sezone. V elitnem motokrosističnem razredu MXGP je slovenski šampion na prvih treh velikih nagradah trikrat stopil na stopničke za zmagovalce, a po tretjem in dveh drugih mestih zmage še nima. V Argentini, Španiji in na Sardiniji je slavil branilec naslova svetovnega prvaka, Španec Jorge Prado (GasGas). »Drugo mesto na mivki, ki mi ni najljubša, je odličen rezultat. Za menoj je odličen začetek sezone,« je bil po nastopu na Sardiniji zadovoljen Tim Gajser, ki je že pred začetkom prvenstva napovedal, da v sezono vstopa z 90 odstotki moči in bo skozi sezono stopnjeval formo.

Računa na krila navijačev

Za zdaj se Prado v tej sezoni zdi nepremagljiv, a Ptujčan se v Trentino ne podaja z belo zastavo. »Res je, da mi proga ne ustreza najbolj. A to je moja tekma sezone, saj je najbližje Sloveniji. Na dirko vsako leto pride veliko mojih navijačev in verjamem, da bo tako tudi letos. Energija na progi je vedno imenitna, ko vidiš toliko slovenskih zastav, enostavno še bolj letiš. Napadam prvo zmago v letu,« je petkratni svetovni prvak odločen, da v Trentinu poseže po svoji prvi zmagi v sezoni. Za zdaj je največjega tekmeca Prada ugnal le v drugi vožnji za VN Argentine, a to ni bilo dovolj za skupno zmago.

Tim Gajser ima na Trentino lepe spomine, saj je tam zmagal že štirikrat. V nedeljo ga prva vožnja čaka ob 14.15, druga pa se bo začela ob 17.10. »Na progo imam veliko lepih spominov in upam, da jih bom oplemenitil še z novimi,« je napoved za četrti dirkalni konec tedna v sezoni sklenil Tim Gajser. Kvalifikacije za dirko bodo na sporedu danes. Če se v Italijo odpravljate v zadnjem trenutku, so vstopnice za ogled spektakla še na voljo. Za ogled današnjih kvalifikacij je treba odšteti 21,50 evra, za ogled dveh voženj za veliko nagrado jutri pa 52 evrov.

Popravni izpit za Pancarja

​Pred številnimi slovenskimi navijači, ki se jih v Italiji pričakuje več tisoč, ima svoje načrte v elitnem razredu tudi drugi slovenski predstavnik Jan Pancar. Tekmovalec zasebne ekipe TEM JP253 je dobro vstopil v sezono, saj je v Argentini in Španiji zanesljivo osvojil točke svetovnega prvenstva, na Sardiniji pa je prvič kot novinec v najmočnejšem razredu ostal brez njih. Pancar, ki pozna vsak skriti kotiček svojega motorja, saj veliko stvari na njem popravi sam, se tudi izjemno veseli številnih slovenskih navijačev na dirki in upa, da se bo boril za uvrstitev v najboljšo deseterico.

Čeprav Tim Gajser glasno izziva Prada, je Španec odločen, da nadaljuje svoj izjemen niz. »Sem v odlični formi. Z ekipo delamo dobro, na motorju se počutim fantastično. Zelo si želim nadaljevati zmagoviti niz, sploh potem ko sem zmagal na mivki na Sardiniji, ki mi pred tem ni ustrezala. Sem poln samozavesti,« se Slovencu tudi v besednem dvoboju ne pusti branilec naslova ​Jorge Prado,ki je lani prav v Trentinu slavil svojo prvo zmago na pohodu do naslova svetovnega prvaka v elitnem razredu.

​​Tim Gajser in njegova ekipa imata na začetku sezone kar nekaj težav. Že na Sardiniji je manjkal drugi voznik Ruben Fernandez, ki se je poškodoval. Namesto njega je nastopil Roan van de Moosdijk, ki je ostal brez točk, Nizozemec pa bo imel novo priložnost tudi ta konec tedna.

*** To je moja tekma sezone, saj je najbližje Sloveniji. Na dirko vsako leto pride veliko mojih navijačev in verjamem, da bo tako tudi letos. Energija na progi je vedno imenitna, ko vidiš toliko slovenskih zastav, enostavno še bolj letiš. Napadam prvo zmago v letu. Tim Gajser, motokrosist