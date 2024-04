V začetku letošnjega leta se je v Šaleški dolini vse vrtelo okoli visokih zneskov toplotnega ogrevanja na položnicah Komunalnega podjetja Velenje (KPV), ki so jih za december in januar prejeli odjemalci tako individualnih kot tudi večstanovanjskih objektov. Skupina občanov je zaradi nejevolje številnih odjemalcev ustanovila celo Ljudsko iniciativo Velenje (LIV), ki je pripravila tudi nekaj javnih shodov pred občino, kjer so zahtevali odstop vodstva KPV. »Pod zahtevo za odstop se je podpisalo več kot 1700 ljudi,« sta te dni sporočila predstavnika LIV Asmir Bećarević in Sara Bajec. In dodala, da četudi nas to pomlad sonce že pošteno greje, se oni še vedno ukvarjajo z visokimi zneski za ogrevanje na položnicah. Spomnimo, da je KPV konec januarja seznanil predstavnike lokalne skupnosti, da je Termoelektrarna Šoštanj znižala nakupne cene toplotne energije, posledično se je že s 1. januarjem cena znižala tudi na položnicah, kar je bil rezultat pogajanj in doseženih cen premoga, vladne regulative na področju določitve cen plina in upoštevanja cen delnega nakupa emisijskih kuponov za letošnje leto po ugodnejši ceni kot lani. Obenem sta tako velenjska kot tudi šoštanjska občina že z januarjem za obstoječo kurilno sezono za uporabnike daljinskega sistema ogrevanja vnovič uvedli subvencijo. Na februarskih položnicah so bile tako cene variabilnega dela cene toplote za gospodinjske odjemalce nižje za šest odstotkov, obenem pa sta občini dodatno subvencionirali ceno toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo v višini deset evrov za megavatno uro za januar in februar, za mesec marec in april pa v višini pet evrov. Dodatno sta občini upravičencem pomagali tudi z energijskim dodatkom.

Plačilna nedisciplina ni bistveno slabša

Pri KPV smo se pozanimali, za koliko so v povprečju zdaj nižji zneski na položnicah za toplotno ogrevanje, ob dejstvu, da so tudi zunanje temperature precej višje za ta letni čas. »Zneski so nižji za 25 do 35 odstotkov. Med razlogi za to pa je, poleg ugodnejših zunanjih temperatur, tudi manjša poraba toplote. Ta je povezana z našim ozaveščanjem in informiranjem ljudi o racionalni rabi energije, zaradi česar so odjemalci spreminjali svoje navade v posameznem mesecu, kar je prav tako vplivalo na nižje zneske,« odgovarja Vesna Deržek Sovinek iz KPV. Pozanimali pa smo se tudi, kako je s plačilno disciplino odjemalcev. A v KPV zagotavljajo, da delež neporavnanih obveznosti za lanski december in letošnji januar ne odstopa od prejšnjih primerljivih obdobij. »Prejeli smo nekaj prošenj, na podlagi katerih smo odjemalcem omogočili tudi obročno odplačilo izdanih računov za meseca december in januar, a tudi v tem primeru večjega odstopanja navzgor ni,« še pravijo v KPV. In dodajajo, da bodo v primeru, da obveznosti ne bodo poravnane, ravnali v skladu s postopki za izterjavo. To pomeni, da bodo najprej poslali odjemalcem, ki svojih obveznosti še niso poravnali, redne opomine, jih terjali tudi po telefonu, če to ne bo zadoščalo, pa ne izključujejo niti izvršilnih postopkov. A za zdaj, tako zagotavljajo, za odprte terjatve niso vložili še nobene izvršbe.

Sicer pa je Šaleška dolina pred izjemno pomembnim obdobjem prestrukturiranja po koncu izkopavanja premoga, zato so tudi v KPV že začeli izvajati preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja, ki bo v prihodnosti popolnoma neodvisen od premoga. »To pa pomeni, da bo cena za končne uporabnike v prihodnosti pod bistveno manjšim vplivom nakupa emisijskih kuponov, hkrati pa bodo izgube v sistemu zaradi obnove precej manjše,« še pravijo v KPV. Ker LIV ne more do informacije, kako se sploh oblikuje cena daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, je Nova Slovenija ta teden vložila zahtevo za sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ, na katero bi povabili tudi vse ključne akterje.